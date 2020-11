Rossow

Nahe Rossow sind jetzt 55 schattenspendende Alleebäume gepflanzt worden. Sie stehen auf einem Teilstück des Feld- und Wanderweges, der vom Dorf zur Heide und weiter bis zum Sielmann-Turm führt. Traubeneichen, Feld- und Spitzahorne sowie Winterlinden säumen künftig einen Teil des neu angelegten, 2,1 Kilometer langen Wanderweges. Die ersten Bäume wurden in dieser Woche gepflanzt. Langfristig sollen weitere Bäume von Rossow bis zur Waldgrenze gepflanzt werden.

Der Wanderweg befindet sich in der Kyritz-Ruppiner Heide. Sie ist vielen Menschen ein Begriff, weil dort in den 1990er und 2000er Jahren gegen die militärische Nachnutzung des Areals demonstriert wurde.

Anzeige

Einzigartige Naturlandschaft

Zudem besitzt die Heide einen hohen Stellenwert als einzigartige Naturlandschaft im Nordwesten Brandenburgs. „Diese Landschaft zu schützen, aber möglichst auch für viele interessierte Menschen erfahrbar zu machen, ist ein wichtiges Ziel bei der Erschließung der Kyritz-Ruppiner Heide, die bald auch Teil des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land werden könnte“, teilt dazu Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, mit.

Die Idee, dort Bäume zu pflanzen, hatte Mario Schrumpf, der Leiter des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land und Gründungsmitglied des Landschaftspflegeverbands Prignitz-Ruppiner Heide: „Die Baumpflanzungen sind ein weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg, die Kyritz-Ruppiner Heide Naturtouristen noch besser zugänglich zu machen.

Bäume werten den Wanderweg auf

Mit den Bäumen wird der Wanderweg ästhetisch und deutlich aufgewertet“, sagt er und dankt dem Landkreis OPR und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) als Grundstückseigentümerin für die Zusammenarbeit.

Der Landschaftspflegeverband übernahm Organisation und Planung, die Bima zeichnete sich für die Vermessung und die Anlage des Weges verantwortlich. Einbezogen in die Planung war das Büro Planthing und der in der Gemarkung Rossow wirtschaftende Agrarbetrieb Fortwengel. Die Firma Gädke setzte die Bäume an ihrem neuen Standort in die erde und wird sich künftig auch um die Pflege der Bäume kümmern.

Kooperation machte Pflanzung möglich

Ermöglicht wurde das Ganze durch Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dem Landschaftspflegeverband und Bima. Der Landkreis hat 60 000 Euro zur Verfügung gestellt, um gefällte Bäume an Kreisstraßen zu kompensieren und den Naturbeobachtungsturm auf dem Sielmann-Hügel zu errichten.

Die öffentliche und feierliche Eröffnung des neu angelegten Weges von Rossow zur Heide wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 mit Beginn der Wandersaison stattfinden.

Von Björn Wagener