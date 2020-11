Wittstock

Großdiebstahl in der Nacht zu Freitag im Solarpark bei Wittstock: Die Täter trennten einige Zaunelemente eines Stabmattenzaunes auf, um sich Zugang zum Gelände des Solarparks zu verschaffen. Dieses Loch im Zaun wurde auch genutzt, um die gestohlenen Solarpanele abzutransportieren.

Mehr aus 180 Solarpanele gestohlen

Insgesamt gelang es den Dieben, mehr als 180 Solarpanele abzumontieren und wegzuschaffen. Die Panele wurden auf drei der umliegenden Solaranlagen entwendet. Vier weitere Solarpanele waren noch zur Abholung am Rand des Solarparkes bereitgelegt, waren aber nicht abgeholt worden – vielleicht waren die Täter gestört worden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Die Spurensicherung kam zum Einsatz. entstandene Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Ob es sich bei dem betroffenen Solarpark um den in Alt Daber handelt, war am Sonntag noch nicht bekannt. In diesem Park war es erst im April zu einem hohen Schaden von 120 000 Euro gekommen, als ein Auto in die Solarpanele krachte.

