Alt Daber

Der Rückbau alter Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Flugplatzes bei Alt Daber verzögert sich. Die Arbeiten auf dem sogenannten Baufeld 6 hätten eigentlich schon beginnen sollen. Aber dem stehen artenschutzrechtliche Fragen entgegen.

Das Baufeld 6 ist rund 7000 Quadratmeer groß. Es beinhaltet vier Gebäude – drei viergeschossige Wohnblöcke und einen zweigeschossigen Funktionsbau.

Gebäude auf altem Flugplatz können nicht nachgenutzt werden

„Alle Objekte befinden sich im Außenbereich und sind baurechtlich nicht nachnutzbar. Es besteht Einsturzgefahr. Auch wurden zum Beispiel Balkonbrüstungen und Treppengeländer illegal ausgebaut“, teilt dazu Andrea Magdeburg mit. Sie ist Geschäftsführerin der Brandenburgischen Boden – Gesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH (BBG), der die Fläche gehört.

Eine Gebäuderuine auf dem ehemaligen Flugplatz Alt Daber. Quelle: Björn Wagener/Archiv

Die Brandenburgische Boden sichere die Objekte regelmäßig gegen unbefugtes Betreten, erleide aber Rückschläge. Denn diese Sicherungen würden immer wieder von Unbekannten aufgebrochen. Somit sei es nicht möglich, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten – ganz abgesehen von den hohen Kosten.

Deshalb werde ein Abriss als „notwendig und sinnvoll“ erachtet. Darüber hinaus solle das Baufeld als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für neu versiegelte Flächen im Zusammenhang mit dem Neubau der A 14 im Land Brandenburg dienen.

Rückbaukosten bei Alt Daber betragen rund 450 000 Euro

Die Rückbaukosten, die das Land Brandenburg trägt, werden laut Andrea Magdeburg auf 450.000 Euro geschätzt.

Bevor es losgehen kann, ist aber die artenschutzrechtliche Genehmigung nötig. Erteilen muss sie die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises, die aber weitere Untersuchungen fordert.

In dem Verfahren geht es um die Frage, wie der im Gesetz vorgeschriebene besondere Artenschutz auf dem Gelände gewährleistet werden kann. „Die ungenutzten, teilweise offenen und maroden Gebäude bieten offenkundig vielen wildlebenden und besonders geschützten Tierarten Unterschlupf“, teilt dazu Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises, mit. Dabei geht es unter anderem um Zauneidechsen und Fledermäuse.

Grundsätzlich sei es nicht erlaubt, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten solcher Tiere zu beschädigen oder zu zerstören. Es werde aber befürchtet, dass der beabsichtigte Abriss der Gebäude genau das zur Folge haben könnte.

Alter Flugplatz Alt Daber: Gutachter wird hinzugezogen

„Das Verfahren kann einige Zeit in Anspruch nehmen und umfasst auch eine gutachterliche Untersuchung für die Bereiche der Plattenbauten sowie die Beteiligung von Naturschutzverbänden nach Vorliegen aller notwendigen Unterlagen“, sagt Alexander von Uleniecki.

In den Ruinen auf dem ehemaligen Flugplatz bei Alt Daber finden auch geschützte Tierarten Unterschlupf. Das verzögert den Abriss weiter. Quelle: Björn Wagener

Da momentan nicht abzuschätzen ist, wie viel Zeit dieser Prozess in Anspruch nehmen wird, ist auch nicht sicher, wann etwa der Abriss beginnen könnte. Nur so viel: „Wir gehen davon aus, dass der Rückbau im Jahr 2022 realisiert werden kann“, so Andrea Magdeburg.

Neben diesen Abrissvorhaben verfolge die BBG keine weiteren Abrisspläne auf dem Gelände.

Von Björn Wagener