Wittstock

Die historischen Fotos in Schwarz-Weiß fallen zuerst ins Auge: Soldaten sind darauf zu sehen – beim Fallschirmsprung aus einem Flugzeug, bei der Landung, bei Übungen oder beim Packen von Fallschirmen. Auch gibt es Einblicke in ihre Unterkünfte samt Kinosaal, Kegelbahn oder Schwimmbad. Die einstige Fallschirmspringerschule in Wittstock „erinnerte eher an eine Ferienanlage als an eine Kaserne“, schreibt Peter Bihl aus Wittstock in der Luftwaffen-Revue.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die quartalsweise erscheinende Zeitschrift befasst sich mit den Themen der Luftwaffe in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ist das Sprachrohr des Vereins „Deutscher Luftwaffenring” mit Sitz in Bergheim (Nordrhein-Westfalen), wie es auf der Website des Vereins heißt.

Fallschirmspringerschule bei Alt Daber auf vier Seiten

Unter dem Titel „Fallschirmspringerschule Wittstock – 1937 bis 1945“ widmet sich Peter Bihl in der Dezemberausgabe 2021 auf vier Seiten der Geschichte dieser militärischen Einrichtung auf dem 4,1 Quadratkilometer großen ehemaligen Flugplatzgelände zwischen Wittstock und Alt Daber, die in dem genannten Zeitraum existierte.

Eine historische Postkarte zeigt das damalige Geschehen am Himmel in und um Wittstock. Quelle: Peer Bihl

Doch Bihl zieht den Bogen noch weiter, beschreibt auch die Nachnutzung durch die sowjetische Armee bis 1994 und die anschließende Konversion. Heute gehört das ehemalige Flugplatzgelände zu unterschiedlichen Anteilen dem Bund, dem Land und der Stadt Wittstock. Ein Solarpark gewinnt dort Strom aus der Sonne.

Gigantische Beräumungsaktion 2017 auf dem Flugplatz

2017 gab es eine gigantische Beräumungsaktion auf 165.000 Quadratmetern. 100.000 Tonnen Bauschutt und mehr als zwei Tonnen Munitions- und Kampfmittelreste wurden entsorgt. Heute stehen das verbliebene Hauptgebäude, zwei Hangars, die Feuerwache und die Werft unter Denkmalschutz.

Lesen Sie auch Karstedtshof: Petra Danzer-Doll hält nicht nur im Dorfverein Christdorf die Zügel in der Hand

Von dem modernen militärischen Ausbildungsstandort blieb nur ein sogenannter Lost Place, ein verlassener Ort, den sich die Natur zurückholt. Doch Peter Bihls lebensnahe und detailreiche Schilderungen samt der eindrucksvollen Bilder lassen das Geschehen der damaligen Zeit erahnen.

20 Meter hohe Sprunghalle und Kinosaal für 200 Personen

„Das wichtigste Gebäude war das 200 Meter lange Hauptgebäude aus Klinker im Bauhausstil mit Fallschirmpackhalle, -trockenhallen, einer 20 Meter hohen Sprunghalle, Büros, Unterrichtsräumen, Flugleitung, Wetterstation, Kommandantur und einem repräsentativen Innenhof mit monumentalem Säuleneingang. Unter dem Innenhof befand sich ein Kinosaal für 200 Personen.

Ein Fallschirmspringer bei der Landung auf dem Gelände in Alt Daber. Quelle: Peter Bihl

Dazu kamen zwei riesige Hangars für die Flugzeuge, eine Werft für Reparaturen, die Feuerwache, ein Hospital, ein 25 Meter langes Schwimmbad und die Unterkünfte für die Mannschaften, das Schlangengebäude und ein drittes Gebäude für die Horstkompanie.

Im Schlangengebäude befanden sich ein Offiziers- und ein Unteroffizierskasino, ein Speisesaal, eine Küche, Gemeinschaftsräume, eine Kegelbahn im Keller ...“, beschreibt Peter Bihl einen Teilbereich des „architektonischen Meisterwerkes“, das von 1937 bis 1939 entstand. Der Wittstocker Architekt Walter Staudinger entwarf und plante die Unterkünfte; dem Wittstocker Maurermeister Rudolf Desens oblag die Ausführung.

Erster Kommandant verunglückte bei Alt Daber tödlich

Peter Bihl geht auch auf den ersten Kommandanten der Fallschirmspringerschule ein – Oberstleutnant Herbert Wilhelm Josef Gratzy Edler von Wardenegg. Der gebürtige Österreicher hatte diese Position ab dem 10. November 1939 inne. Er sei „sehr beliebt“ gewesen und wird als „kühn, elegant und mit Wiener Charme“ beschrieben.

Er verunglückte am 18. Januar 1940 im Alter von 46 Jahren tödlich, als er Fallschirmsprünge mit verzögerter manueller Öffnung testen wollte. Peter Bihl beschreibt die Umstände mit Temperatur, Höhen- und Wetterangaben bis ins Detail. Heute erinnert auf dem Gelände ein kleiner Gedenkstein an Gratzy.

Peter Bihl aus Wittstock schrieb einen Artikel für die Luftwaffen-Revue über die Geschichte der Fallschirmspringerschule auf dem ehemaligen Flugplatz bei Alt Daber. Quelle: Björn Wagener

Peter Bihl, 1942 in Tübingen geboren, war von 1993 bis 2008 Chefarzt für Innere Medizin am Krankenhaus in Wittstock – und in seiner Freizeit leidenschaftlicher Pilot.

Peter Bihl erwarb seinen Flugschein 1976

Der Mediziner erwarb seinen Flugschein für Flugzeuge bis zu einem Gewicht von zwei Tonnen im Jahr 1976 und absolvierte später verschiedenste zusätzliche Berechtigungen – unter anderem auch für Kunstflug und Wasserflug. Die längsten Flüge führten ihn bis nach Ontario in Kanada, zum Nordkap, auf die griechische Insel Korfu oder nach Marrakesch in Marokko.

Seit 2008 geht er nicht mehr in die Luft. Aber er interessiert sich für die Flieger-Geschichte – vor allem deren Verflechtungen zu seiner Wahlheimat Wittstock. So sponserte er 2020 eine Gedenktafel für die erste deutsche Pilotin, Melli Beese, die in Wittstock zeitweise interniert war.

Im selben Jahr schrieb er zusammen mit Melli-Beese-Kennerin Barbara Zibler einen Beitrag für die Luftwaffen-Revue über das Leben der mutigen Vorreiterin in der Luftfahrt.

Das Hauptgebäude auf dem Flugplatz in Alt Daber ist heute verfallen. Quelle: Quelle Peter Bihl

Nachdem dieser gut angekommen war, schlug Peter Bihl den Machern der Luftwaffen-Revue vor, in ähnlicher Weise die Historie der Fallschirmspringerschule zu thematisieren – und stieß damit abermals auf Interesse.

„Ich wollte so auch Wittstock bekannter zu machen“, sagt er. Seine Recherchen führten ihn mit vielen Unterstützern des Projektes zusammen – darunter Markus Hennen, Matthias Metzler, Peter Kaeselitz, Wolfgang Dost, die Kreismuseen Alte Bischofsburg oder Rainer Behrendt.

Kinosaal heute voll mit Fledermäusen und halb unter Wasser

Mit Letzterem unternahm Peter Bihl eine Spurensuche zum historischen Ort. „Er hat mir den alten Kinosaal gezeigt. Er war voll mit Fledermäusen und stand zur Hälfte unter Wasser. Aber es gibt ihn noch.“ Für Peter Bihl ist es unverständlich, dass die verbliebenen Gebäude einerseits unter Denkmalschutz stehen, andererseits dem Verfall preisgegeben werden.

Sollten sie eines Tages ganz verschwunden sein, so ist es auch ihm zu verdanken, dass die alte Fallschirmspringerschule nicht völlig in Vergessenheit gerät.

Von Björn Wagener