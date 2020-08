Berlinchen

Die ehemalige Schule in Berlinchen kann zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden. Die Zusage über die 75-prozentige Förderung liege vor, teilt dazu die Stadt Wittstock mit. Die Höhe der Zuwendungen beträgt gut 301.000 Euro. Davon können 50.000 Euro noch in diesem Jahr ausgegeben werden. Die Planungsleistungen sollen noch im September vergeben und die Bauleistungen dann im Winter ausgeschrieben werden. Das teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert dazu mit.

Umfassende Sanierung

Der Umbau betrifft verschiedenste Bereiche. Unter anderem ist Folgendes geplant: Es entstehen zusätzliche Sanitärräume. Der alte Fassadenputz wird abgeschlagen und durch einen Luftkalkputz ersetzt. Die Küche wird umgebaut. Küchen- und Toilettenräume erhalten einen neuen Fußbodenaufbau. Die Geschoss-Treppenstufen bekommen einen Kautschukbelag. An der Nordfassade werden zwei neue Fenster eingebaut. Alle Räume erhalten eine neue LED-Beleuchtung. Türen werden versetzt, Steckdosen verändert. Eine Satellitenanlage wird installiert. Die Aufenthaltsräume werden mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet. Der Vorplatz auf der Südseite wird als Dorfanger gestaltet. Um das Gebäude herum wird ein Meter breiter Fußweg angelegt. Ein Teilbereich vor dem Küchenausgang bekommt eine Terrasse.

Abschluss bis Ende 2021

Fertig werden soll das Ganze Ende kommenden Jahres. Aus Sicht von Ortsvorsteherin Elke Meißner ist vor allem die Erneuerung der Toiletten und die Verbesserung der Akustik im Gebäude wichtig. „Aber wenn das alles erledigt ist, kann das Haus noch weitere Jahrzehnte gut genutzt werden“, sagt sie. Denn die Immobilie, die 1908 entstand, sei grundsätzlich noch gut in Schuss. „Der Keller ist absolut trocken.“

Ursprünglich wollte der örtliche Dorfverein seine Satzung ändern, um sie noch besser auf die Möglichkeiten im neuen Dorfgemeinschaftshaus abzustimmen. Aber auf diesen Aufwand wurde dann doch verzichtet. Letztlich sei auch die alte Satzung gut anwendbar.

Vereinbarungen mit Nutzern

Schon jetzt bestünden laut Elke Meißner Nutzungsvereinbarungen mit den elf verschiedenen Gruppen, die sich regelmäßig in dem Haus treffen – etwa die Feuerwehr, die Kartenspieler, die Handarbeitsfrauen oder Linedancer. „Bei bis zu zehn Nutzern ist das alles noch gut zu machen. Bei 30 Besuchern oder wird aber die einzige Toilette im Haus zum Problem“, so Meißner. Deshalb ist sie froh, dass der Umbau nun in den Startlöchern steht.

