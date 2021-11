Wittstock

Das ehemalige Polizeirevier in Wittstock könnte sich jemand zum Weihnachtsgeschenk machen: Das Gebäude in der Röbeler Straße wird versteigert. Los geht es am Freitag, 17. Dezember, um 12 Uhr bei der Grundstücksauktionen-Aktiengesellschaft im Kurfürstendamm 65 in Berlin. Das Mindestgebot liegt bei 220.000 Euro.

Dafür bekommt der Käufer eine 1500 Quadratmeter große unterkellerte historische Villa, Baujahr 1920. Außerdem gibt es ein Mehrzweckgebäude von 300 Quadratmetern Größe. Eine Ölheizung und neue Fenster bekam das Haus 1992. Der gepflasterte Hof bietet neun Pkw-Stellplätze.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadt Wittstock hat kein Interesse

Insgesamt gilt das Gebäude als sanierungsbedürftig. Die Stadt Wittstock ist nicht an der Immobilie interessiert und verzichtet aufs Mitbieten, teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert dazu mit.

Das Anwesen atmet Geschichte. Es gehörte einst der Tuchmacher-Fabrikantenfamilie Quandt. „Dort wohnten Emil Quandt und seine Frau Hedwig. Emil Quandt verstarb dort auch 1925“, sagt dazu Antje Zeiger, Leiterin der Museen Alte Bischofsburg in Wittstock.

Emil Quandt war es, der durch die geschickte Finanzpolitik innerhalb seiner Firmen und die Einbeziehung seiner Söhne den Aufstieg der Quandts zu einer Industriedynastie erst möglich machte.

Direkt nach dem Krieg wurde das Haus als Kinderheim genutzt. Wenig später zog dann die Polizei dort ein.

Bis 2019 Polizeirevier in Wittstock

Das Wittstocker Revier war bis 2019 dort zu finden, bevor es in die frisch sanierten Räume des ehemaligen Postamtes in der Poststraße zog.

Seither steht die alte Villa leer. Kurz nach dem Auszug der Polizei gab es Ideen, das Haus vielleicht zu einer Kita oder einem Hort zu machen. Aber dazu kam es nie.

Von Björn Wagener