Stolz auf eigene Altstadt und neidisch auf Mauer der Anderen

Wittstock / Neubrandenburg

21 Mitglieder vom Verein zum Erhalt der historischen Stadtmauer Wittstock und Förderer haben am Dienstag ein vergleichbares mittelalterliches Bauwerk wie das in Wittstock, in der mecklenburgischen Stadt Neubrandenburg besichtigt. Kulturwissenschaftler Dieter Jürn aus Neubrandenburg hatte sich dafür als Stadtführer empfohlen und die Reisegruppe aus Wittstock durch die Stadtmitte in der ehemaligen Bezirksstadt am Tollensesee geleitet.

Dabei können Wittstock und Neubrandenburg sehr wohl darum wetteifern, welcher der fast gleich alten und in der Länge sowie der Höhe und Stärke der steinernen Schutzanlagen wohl die bedeutendere aus touristischer Sichtweise ist. Denn beide Wehranlagen sind jeweils über 2,3 Kilometer lang, im Schnitt immer zwischen vier und fast acht Meter hoch, beide Stadtmauern sind aus Backsteinen und hatten mehrere Tore sowie jeweils eine vorgelagerte Wassermühle.

Neubrandenburger Mauer gut erhalten

„Im Zustand ist die Stadtmauer in Neubrandenburg viel besser erhalten“, stellt Vereinsvorsitzender Jürgen Pawlitta fest. Als er und die anderen Vereinsmitglieder von dem Stadtführer erfahren, dass sich die einstige 95.000-Einwohner-Bezirksstadt Neubrandenburg (heute knapp 63.000) in der DDR-Ära stets einen eigenen Denkmalbaubetrieb leistete und die Beschäftigten damals extra für die Verwendung mittelalterlicher Baumaterialien ausgebildet worden waren, kam doch Anerkennung und hörbar Neid über soviel sozialistischen Luxus über die Lippen der Wittstocker.

Blick zur Neubrandenburger Stadtmauer. Quelle: Gerd-Peter Diederich

Es war noch während der DDR-Zeit gelungen, die wie die Wittstocker Stadtmauer auch in Neubrandenburg schwach gegründete Mauer aufrecht zu erhalten. Klaffende Mauerlücken waren an die in der Stadt ansässigen Großbetriebe vergeben worden. Sie bauten zahlreiche fehlende Wieckhäuser auf. So konnte mit Ausnahme der für Fahrzeugverkehr und vorgelagerten Bahnhof unvermeidbaren Durchbrüche die Mauer fast vollständig geschlossen erhalten werden.

Große Felssteine vermauert

Den Besuchern aus Wittstock ist sofort aufgefallen, dass große Mauerabschnitte nicht nur in Backstein, sondern auch mit teils sehr großen Felssteine bis in fünf Metern Höhe noch vermauert worden waren.

Betriebe durften damals, die planerisch, finanziell und baulich die in ursprünglicher Gestalt wieder errichteten Wieckhäuser als betriebseigene Kulturtreffpunkte und Kleingaststätten selbst nutzen. „In Wittstock konnten wir nur durch Feierabendtätigkeit eines kleinen Bautrupps während der DDR-Zeit sparsam den Zustand der Stadtmauer bewahren“, erinnert sich Vereinsvorstand Eckhardt Leest.

Brand zerstörte 70 Prozent der Stadt

Dass sich die Dossestadt dafür mit um so mehr und inzwischen fast vollständig sanierter historischer Innenstadt-Gebäudesubstanz schmückt, stimmt die Besucher gleich wieder versöhnlich. Neubrandenburgs Altstadt im Zentrum war zu über 70 Prozent Opfer eines verheerenden Stadtbrandes nach der Einnahme durch die Rotarmisten am Ende des Zweiten Weltkrieges geworden. Der Wiederaufbau erfolgte daher in der noch immer anschaulich erhaltenen postmodernen sowjetischen Gebäudearchitektur der 1950-er Jahre.

An der aufgearbeiteten Sandstein-Brunnenskulptur der Mudder Schulten mit Dörchläuchting. Quelle: Gerd-Peter Diederich

Doch auch die Sanierung der von Bomben zerstörten großen St-Marienkirche und Nutzung dieser Konzertkirche als städtische Kulturstätte, der inzwischen ebenfalls fertiggestellte Ausbau der Klosters an der Stadtmauer als neue Residenz des Neubrandenburger Heimatmuseums hat den Besuchern aus Wittstock sofort gefallen.

Dafür entdeckten die Bauwerksexperten in dieser Reisegruppe wieder zahlreiche neue bauliche, architektonische, planerische Missstände im Stadtzentrum, wie sie inzwischen fast jede ostdeutsche Stadt nach der Wende durch Immobilien-und Finanzfirmen mit schnellgebauter scheinbar zeitlosem, doch eher fragwürdigem Stil und Geschmack errichteter Einkaufstempel übergestülpt bekommen hat.

Nach diesem Innenstadtrundgang wartete am Tollensesee schon das Fahrgastschiff „Mudder Schulten“ auf die Stadtbesucher aus Wittstock für eine einstündige kleine Seerundfahrt. Dabei gewannen die Vereinsmitglieder auch eine neue und sehr sehenswerte Stadtperspektive auf Neubrandenburg.

Gut erhalten ist die Mauer. Quelle: Gerd-Peter Diederich

„Die Stadt hat ja alles zu bieten, um vom Tourismus zu leben“, resümierte Vereinsvorsitzender Jürgen Pawlitta bei dieser Seerundfahrt. Denn auch der See ist zu Fuß und per Fahrrad gut zu umrunden und bei Langstrecklern sogar als Wettkampfroute weithin bekannt und beliebt.

Abgereist ist die Abordnung mit dem festen Wissen, dass es die mecklenburgische Stadt, deren Gründung wie im Namen zu erahnen auf brandenburgischen Einfluss zurückzuführen ist, viel leichter hat, die Stadtmauer mit allen dazu gehörenden Bauwerken weiter zu erhalten und zu pflegen.

Schieflagen wie in Wittstock, die mit Stahlkorsett vor dem Umfallen zu bewahren sind, gibt es in Neubrandenburg an keinem Stadtmauerstück. Wohl deshalb kann man dort auf einen so engagierten ehrenamtlichen Verein, wie den Wittstocker, der mit Geld, Material und Arbeitskräften um den Erhalt der historischen Stadtmauer in Wittstock ringt, in Neubrandenburg verzichten.

