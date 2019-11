Trauer findet ihren Raum: Gedenken zum Ewigkeitssonntag

Wittstock

Der kommende Sonntag, 24. November, steht im Zeichen der Trauer. Der Totensonntag wird auch Ewigkeitssonntag genannt. „Dieser Tag hat einen hohen Stellenwert, denn es gehört zu unserer Kultur, an die Verstorbenen zu denken“, sagt Monika Pehlgrim.

Sie ist seit 16 Jahren Angestellte der kirchlichen Friedhofsverwaltung in Wittstock. Der Friedhof Sankt Marien liegt in Trägerschaft der Gesamtkirchengemeinde Wittstock.

Monika Pehlgrim begegnet bei ihrer Arbeit Menschen, die gerade einen Angehörigen verloren haben. Die Trauer sucht dann ihren Raum.

Jedes Leben hat ein Ende – auch das eigene

„Für die Trauer muss man sich Zeit nehmen, denn alles hat seine Zeit“, sagt sie. Jedes Leben hat einen Anfang und ein Ende, auch das eigene.

„Die Trauerkultur verändert sich, häufig kann der Umgang mit der Trauer jungen Leuten kaum vermittelt werden“, sagt Monika Pehlgrim. Und: „Erst wenn die eigene Betroffenheit einsetzt, ändert sich die Sicht auf den Tod.“

Posaunenbläser am Totensonntag

Jedes Jahr lädt die Gesamtkirchengemeinde Wittstock am Ewigkeitssonntag um 14 Uhr zu einer Andacht auf dem kirchlichen Friedhof ein. Treffpunkt ist am Andachtskreuz. Pfarrerin Linda Jünger hält nun die Andacht, und die Posaunenbläser treten auf.

„Das Gedenken zum Ewigkeitssonntag gilt nicht nur den eigenen Angehörigen, es ist auch wichtig, an der Trauer anderer Anteil zu nehmen“, sagt Monika Pehlgrim.

Erdbestattungen sind auf dem Friedhof auch in Rasenreihengräbern möglich. Quelle: Christamaria Ruch

Tage des Gedenkens gehören zum Leben dazu. „Diese Tage müssen eine Rolle im Leben spielen, die Trauer muss zugelassen werden und jeder muss sich damit auseinandersetzen“, sagt sie.

Dem gegenüber ist im öffentlichen Leben ein anderer Trend zu beobachten. „Da wird schon Mitte November der Advents- und Weihnachtsschmuck herausgeholt, und erste Weihnachtsmärkte öffnen ihre Türen“, sagt sie. Damit wird die stille Zeit im November mit den verschiedenen Gedenktagen wie Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag ausgeblendet und übersprungen.

„Kirchliche Feiertage sollen eingehalten und ihre Bedeutung darf nicht vergessen werden“, findet Monika Pehlgrim. Der Friedhof ist ein Ort für die Trauer, und viele Angehörige schmückten nun liebevoll die Gräber ihrer Gestorbenen, beobachtet sie Jahr für Jahr.

Die Angehörigen schmücken vor dem Totensonntag die Gräber für den Winter. Quelle: Christamaria Ruch

Der Friedhof Sankt Marien umfasst zwölf Felder auf einer Fläche von sechs Hektar. Ein alter Lageplan zeigt, dass dort seit 1871 Tote ihre letzte Ruhe finden. „Die Kapazität umfasst mehr als 2400 Gräber, und davon sind 1840 Stellen belegt“, sagt Monika Pehlgrim. „Ich bin immer bemüht, den Trauernden ein passendes Grab anzubieten.“

Keine anonymen Bestattungen auf kirchlichen Friedhöfen

Der Trend geht auch auf diesem Friedhof zum Urnengrab. Seit 2004 entstanden dort sechs Urnengemeinschaftsanlagen. Auf jeder davon stehen Namensschilder, denn anonyme Bestattungen gibt es nicht auf kirchlichen Friedhöfen.

Neben den herkömmlichen Erdbestattungen einzeln oder für Paare sind auch Rasenreihengräber angelegt. Außerdem sind Erdgemeinschaftsanlagen für Paare geplant. Sie sind von der Anlage her mit den Urnengemeinschaftsanlagen vergleichbar.

Auf dem kirchlichen Friedhof in Wittstock befinden sich sechs Urnengemeinschaftsanlagen. Quelle: Christamaria Ruch

Zum Gedenken an die Toten wird am Ewigkeitssonntag, 24. November, um 14 Uhr, eine Andacht mit Bläsermusik auf dem Friedhof Sankt Marien in Wittstock gehalten. Treffpunkt ist am Andachtskreuz.

Von Christamaria Ruch