Die Neue in der Schwangerenberatung

Wittstock

Die Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung hat in Wittstock eine Zukunft. Gisela Guskowsky-Bork geht zum Ende des Jahres in den Ruhestand und gibt den Staffelstab an Andrea Fabian weiter.

Am Donnerstag folgten viele Wegbegleiter und Kooperationspartner der Einladung und kamen zur Abschiedsfeier der 64-jährigen Sozialarbeiterin in das Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock. Seit Anfang 2016 befindet sich dort die BeratungAndrea Fabian leitet die Beratungsstelle in Wittstock ab Januar 2020.sstelle. Gisela Guskowsky-Bork war seit 1991 in der Erziehungsberatung tätig und wechselte 2006 in die Schwangerenberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Träger ist dem Immanuel Beratung

Zunächst konnte die Immanuel-Beratung als Träger der Einrichtung keinen geeigneten Nachfolger finden. Nach einem MAZ-Bericht Anfang November über die Arbeit von Gisela Guskowsky-Bork meldete sich Andrea Fabian aus Neuruppin. „Ich habe den Bericht gelesen und konnte mir sofort vorstellen, hier zu arbeiten“, sagte Fabian am Rande der Veranstaltung.

Andrea Fabian ist systemische Supervisorin

Die staatlich anerkannte Erzieherin und Sozialpädagogin verweist auf umfangreiche Beratungserfahrungen in der Heimerziehung, beruflichen Bildung und klinischen Sozialarbeit. Außerdem ist sie systemische Supervisorin.

Gisela Guskowsky-Bork (M.) nimmt Glückwünsche von Andreas Mende und Heike Wolf Brendel entgegen. Quelle: Christamaria Ruch

Andrea Fabian absolviert ab Januar kommenden Jahres eine Qualifizierung im Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung. „Ich hoffe, dass die Familien Vertrauen in mich haben und mit ihren verschiedenen Anliegen in die Beratungsstelle kommen“, so Fabian. Sie dankte ihrem neuen Arbeitgeber „für das Vorschussvertrauen.“

„Schön, dass wir eine Nachfolgerin haben, damit ersparen wir unseren Besuchern weite Wege zur nächsten Beratungsstelle“, sagte Heike Wolf-Brendel, Leiterin der Brandenburger Einrichtungen der Immanuel-Beratung. In Ostprignitz-Ruppin sind neben Wittstock auch in Kyritz und Neuruppin diese Beratungen möglich; jede Einrichtung steht in anderer Trägerschaft.

Die Beratung ist ergebnisoffen

Bei der Schwangerenberatung handelt es sich vorrangig um eine Sozialberatung, bei der die Frauen unter anderem erfahren, wo welche finanziellen Mittel während der Schwangerschaft und nach der Geburt beantragt werden können.

Bei der Schwangerschaftskonfliktberatung handelt es sich immer um eine ergebnisoffene Beratung. Eine Abtreibung ist in Deutschland bis zur 12. Schwangerschaftswoche möglich. Dafür überweist ein Gynäkologe die betroffene Frau in anerkannte Beratungsstellen wie Wittstock. Erst nach einem Gespräch dort ist der Schwangerschaftsabbruch möglich und straffrei. Zwischen dem Gespräch und dem Abbruch müssen drei Tage liegen.

28 Jahre im Zeitraffer

„Diese Beratungsarbeit steht nicht immer in der Öffentlichkeit, liegt aber im Fokus der Herzen und ist ganz wichtig“, sagte Dorothea Stüben, stellvertretende Bürgermeisterin in Wittstock.

Andreas Mende, Geschäftsführer bei Beratung und Leben der Immanuel Albertinen Diakonie, erinnerte im Zeitraffer an die 28 Jahre Beratungsarbeit von Gisela Guskowsky-Bork. „Die Arbeit war wunderbar, anstrengend und traurig, aber immer habe ich mich aufgehoben gefühlt“, sagte Guskowsky-Bork. Sie wird auch im Ruhestand stundenweise in der Beratungsstelle arbeiten.

Die Immanuel-Beratung befindet sich im Catharina-Dänicke-Haus in der Gröperstraße 20 in Wittstock. Sprechzeiten sind dienstags von 10 bis 16 Uhr. Alle anderen Termine werden nach Bedarf telefonisch unter 03394/43 37 84 oder per E-Mail an beratung.wittstock@immanuel.de vereinbart.

Von Christamaria Ruch