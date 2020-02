Leise bis rockig: Wittstocker produzieren CD mit Liedern zur Trauer

Wittstock

Ein gutes Lied braucht Zeit zum Reifen. „Wenn man sich hinein meditiert in die Stimmung, dann entsteht ein Song“, sagt Manfred Kuhnt, Inhaber des gleichnamigen Musikstudios in Papenbruch. 18 Lieder und Instrumentalstücke reiften dort in 18 Monaten. Nun liegt das Ergebnis vor: Die CD „Brückenbauer.“

Mit dieser CD knüpfen Andreas Leddin aus Wittstock, Manfred Kuhnt und weitere musikalische Mitstreiter an die CD „Die Farben der Trauer“ von 2015 an. Damals und heute zeigen die Lieder, dass die Trauer und der Schmerz über einen Verlust eines lieben Menschen viel mehr als schwarz sind. Denn jede Phase der Trauer spiegelt sich auch in einer anderen Farbe wieder.

Die Zeit war reif

„Die erste CD lag in einer Auflage von 1000 Stück vor und als wir fast alle davon verteilt hatten, reifte die Idee, etwas Neues zu machen“, erinnert sich Andreas Leddin. Und: „Wir haben uns Zeit und Ruhe für das Einspielen der Stücke genommen, sonst wäre das nicht möglich gewesen.“ Auch Manfred Kuhnt denkt dankbar an diese Zeit zurück. „Wenn die Stücke reif waren, haben wir sie eingespielt“, sagt er. Diese Reife ist den Stücken auch anzuhören.

Andreas Weiß, Deborah Leddin, Siggi Leistner und die beiden Töchter von Manfred Kuhnt wirkten ebenfalls bei der Aufnahme mit. Manfred Kuhnt lief zur Höchstform auf, denn er spielte viele Instrumente ein, entwickelte immer neue Ideen und investierte sehr viel Zeit, zählt Andreas Leddin dankbar auf.

Von Herbert Grönemeyer bis zum Kanon

Mit der neuen CD „Brückenbauer“ zeigen die Musiker ganz neue Seiten. „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer, „An deiner Seite“ und „Ich würd dich gern besuchen“ von Unheilig, „Alles gibt’s ein letztes Mal“ von Gerhard Schöne sind auf der Scheibe ebenso vertreten wie Lieder des Evangelischen Gesangbuches, der vierstimmige Kanon „ Dona nobis pacem“ oder eigene Kompositionen und Instrumentalstücke. „Wir haben alle Stücke bearbeitet“, sagt Andreas Leddin.

Mit der Musik-CD "Brückenbauer" liegt nun eine zweite Sammlung von Liedern zum Thema Tod und Trauer vor. Andreas Leddin steht mit einem Team hinter diesem Projekt. Quelle: Christamaria Ruch

Abschied, Loslassen, Liebe und Trost stehen dabei auf ganz unterschiedliche Weise im Mittelpunkt. „Wir haben auf dieser CD viele verschiedene Stile vereint und damit kann sie auch für viele interessant sein“, so Andreas Leddin.

„Ein Elefant für Dich“

Besonders dynamisch und kraftvoll kommt das Lied „Ein Elefant für Dich“ von Wir sind Helden herüber. Diesen Titel brachte Leddins Tochter Deborah ins Spiel – sie singt es mit ihrem starken Sopran. „Ursprünglich sollte das Lied gar nicht auf die CD, aber es klingt wirklich gut und passt“, räumt Andreas Leddin ein.

Lieder für die Gäste im Hospiz

Der 56-jährige Altenpfleger arbeitet seit 2009 im Hospiz „Wegwarte“ in Neuruppin und wird tagtäglich mit Grenzsituationen konfrontiert. Leddin singt gerne und trägt den Gästen des Hospizes regelmäßig Lieder vor. Regelmäßig erklingen die Trauerlieder auch bei der Stunde des Gedenkens. Zweimal jährlich lädt das Hospiz Angehörige von den Gästen ein, die im Hospiz verstorben sind.

Brücken von der Dunkelheit zum Licht

Zarte und leise Töne, laute und kräftige Stücke finden auf der CD gleichberechtigt ihren Platz. Außerdem liest Andreas Leddin die Geschichte „Brückenbauer“, die der CD ihren Namen gibt. Dort treten ein Kind und ein alter Brückenbauer in den Dialog. Neben dem normalen Bauwerk Brücke träumt der alte Mann von Brücken, die von der Gegenwart in die Zukunft reichen, aber auch von der Dunkelheit in das Licht und von der Traurigkeit zur Freude. Das Kind hört genau zu und macht dem alten Brückenbauer schließlich ein Geschenk: Es malt einen Regenbogen und verschenkt ihn als ganz besondere Brücke.

Gänsehaut vorprogrammiert

Auch mit dieser Geschichte gelingt der Schulterschluss zwischen der ersten und zweiten CD, denn ein Regenbogen umfasst wie die Trauer alle Farben. „Dankbare Erinnerungen an einen Verstorbenen sind wie ein Regenbogen und bauen Brücken“, so Leddin. „Es hat bei der Aufnahme alles gepasst, wenn es fließt, ist ein Lied stimmig, das sagt auch das Bauchgefühl“, sagt Manfred Kuhnt. Und: „Wenn Gänsehaut beim Hören entsteht, dann muss man die Finger vom Mischpult lassen.“

Die CD „Brückenbauer“ liegt wie die erste CD „Die Farben der Trauer“ in einer Auflage von 1000 Stück vor. 500 CDs übergab Leddin dem Hospiz „Wegwarte“ und die weiteren 500 CDs verteilt er direkt an Interessenten.

Interessenten für die CD „Brückenbauer“ können sich bei Andreas Leddin per email a.leddin1@web.de melden. Die CDs werden kostenfrei verteilt.

Von Christamaria Ruch