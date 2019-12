Anreise mit Hindernis – Weihnachtsmann kommt mit der Bahn

Wittstock

Auf dem Schlitten macht es sich der Weihnachtsmann Jahr für Jahr bequem und startet dann von Himmelpfort in Richtung Wittstock. Doch weil von Schnee weit und breit keine Spur ist, sattelte der bärtige Geselle um und reiste am Donnerstag mit der Bahn an.

Ganz dick im Kalender des Weihnachtsmannes steht der alljährliche Besuch der Mosaikschule in Wittstock. Dort warten am Donnerstagvormittag schon 74 Kinder im Alter von sechs bis 21 Jahre. „Das ist jedes Jahr fantastisch für unsere Kinder“, sagte Schulleiterin Renate Hirsch. Schon seit 24 Jahren gehört diese außergewöhnliche Bescherung zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. „Über die vielen Jahre ist das für uns eine schöne Selbstverständlichkeit geworden, dennoch ist es immer wieder eine Überraschung“, so Hirsch.

Verspätung mit der Bahn

Der Weihnachtsmann rückte auch bei der 25. Bescherung mit Begleitschutz in der Mosaikschule an. Weihnachtswichtel Bernie, zwei Begleitweihnachtsmänner und der Engel Silvia wichen nicht von seiner Seite. „Ich hatte eine beschwerliche Anreise, denn auf den Zug ist kein Verlass, wir hatten Verspätung“, berichtete der Weihnachtsmann. Zum elften Mal schlüpfte nun Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann in diese Rolle und bewies trotz der Hitze unter dem Mantel und Rauschebart Haltung. „Wir kommen gern hierher, denn wir bringen viel Freude“, sagte er zu den Schülern, Lehrern und Betreuern.

Der Weihnachtsmann (2.v.r.) kommt immer mit Wichtel, Engel und Begleitweihnachtsmännern in die Mosaikschule in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Alle neun Klassen der Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung durften dann persönlich die prall gefüllten Geschenkesäcke entgegennehmen. Sieben Sponsoren aus Wittstock und Umgebung stellten insgesamt 1325 Euro bereit. Dafür konnten Geschenke im Wert von 775 Euro gekauft werden. Außerdem freuten sich die Mitglieder des Fördervereins der Mosaikschule über eine Spende in Höhe von 550 Euro.

Wichtel Berni hat alles im Griff

Bei dem Wichtel Bernie, besser bekannt als Bernd Warminski, liefen erneut in bewährter Weise die Fäden zusammen. Er rief einst die Idee ins Leben und organisiert seit 24 Jahren ehrenamtlich diese Feier. Seine Frau Silvia packt stets mit an und schlüpft in das Engelskostüm. „Wir packen bei uns zu Hause immer die Geschenke“, sagte Warminski. Die wertvolle Fracht landet dann in Sandsäcken der Bundeswehr und wird an alle Klassenstufen verteilt.

Bei allen Schülern herrschte große Freude bei der Bescherung. Quelle: Christamaria Ruch

Musiklehrerin Ellen Gottschalk begleitete wieder auf dem Klavier die Gesangsauftritte der Schüler. Egal ob vom Weihnachtsbaum die Rede war oder die Klassiker „O es riecht gut“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ zur Aufführung kam, alle zeigten, dass sie viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt hatten. „Wir haben zwei Wochen das Programm vorbereitet“, sagte Renate Hirsch.

