Anwohner quizzen zum neuen Jahr

Wittstock

Einige Anwohner der Röbeler Vorstadt hatten ja schon Silvester im Wohngebietstreff in der Clara-Zekin-Straße 7 gefeiert. Am Sonntagnachmittag hatte das Quartiersmanagement nochmal offiziell zum Anstoßen auf das neue Jahr 2020 geladen. Dem waren zahlreiche Anwohner und Besucher gefolgt. „An den Tischen hatten gar nicht alle Leute Platz gefunden“, sagte Quartiersmanagerin Lissy Boost.

Quartiersmanagerin Lissy Boost erhob ihr Glas auf das neue Jahr. Quelle: Christian Bark

Sie erhob als erste das Glas und wünschte den Anwesenden ein gesundes neues Jahr. Die erwiderten den Toast. Lissy Boost nutzte zugleich die Gelegenheit, Martina Brandenburg als neue Mitbetreuerin des Wohngebietstreffs vorzustellen. Außerdem bedankte sie sich bei den fleißigen Kuchenbäckern.

Quiz mit kniffligen Fragen

Denn wie gewöhnlich gab es zum Sonntagstreff, der jeden zweiten Sonntag im Monat stattfindet, wieder selbsgebackenen Kuchen, Kekse und Schnittchen. Für die Verpflegung konnten die Besucher eine kleine Spende dalassen. Nachdem sich alle mit Kuchen und Getränken versorgt hatten, verteilte Lissy Boost ein Neujahrsquiz an den Tischen.

Die Fragen beim Neujahrsquiz hatten es in sich. Quelle: Christian Bark

Die Fragen dabei hatten es in sich. So mussten die Teilnehmer ankreuzen, wann denn das allererste Feuerwerk gezündet worden war. Richtige Antwort: vor mehr als 1000 Jahren bei den Chinesen. Schon die alten Römer hatten ihren Neujahrstag ursprünglich auf den 1. Januar gelegt. Im Quiz stellte sich nun die Frage, warum. Richtige Antwort: da an diesem Tag der Amtsantritt der Konsuln, der obersten römischen Beamten, war.

Viel Wissenswertes brachte den Anwesenden ihre Teilnahme am Quiz. Freilich war es schwer, alle insgesamt 15 Fragen richtig zu beantworten. „Bei vielem können wir nur raten“, sagte Anwohnerin Lilly Bünger. Spaß hat das Rätseln und der Wissensaustausch untereinander aber allen Beteiligten gemacht.

Die Kinder konnten spielen und basteln. Quelle: Christian Bark

Nach dem Quiz wurde noch erzählt, getrunken und gegessen. Kinder konnten wie immer spielen und basteln. Im kommenden Monat wird es im Wohngebietstreff noch bunter. Dann feiern Anwohner und Besucher nämlich Fasching. Am Sonntag, 9. Februar, geht es gegen 15 Uhr lustig zur Sache. Außerdem soll es dann Sketche und Musikeinlagen geben.

Von Christian Bark