Groß Haßlow

Richtig durchlüften geschweige denn durchatmen konnten die Anwohner in Groß Haßlow in der vergangenen Zeit kaum. „Es stinkt so sehr, als wenn eine tote Katze neben dir verwest“, beschwerte sich einer von ihnen. Grund für den Geruch sind organische Düngerstoffe, die die Haßlower Land- und Dienstleistungs- sowie Agr...