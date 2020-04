Wittstock

In der Corona-Pandemie ist derzeit der Besuchsverkehr in allen Einrichtungen der KMG Kliniken stark reglementiert, darunter im Wittstocker Krankenhaus. KMG-Sprecher Franz Christian Meier richtet sich mit einem dringenden Appell an die Menschen.

Damit Patienten, Bewohner und Mitarbeiter der KMG Kliniken noch besser vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt werden, ruft er Besucher, Geschäfts- und Servicepartner dazu auf, die Einrichtungen nur noch mit selbst mitgebrachtem Mundschutz zu betreten.

Franz Christian Meier: „Das Robert-Koch-Institut beschreibt auf seiner Webseite, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vor allem gut dazu geeignet ist, um den Gegenüber vor einer Infektion zu schützen.“

Angespannte Versorgungslage

In allen Häusern seien Maßnahmen zum Schutz von Patienten, Bewohnern und Mitarbeitern vor einer Corona-Infektion zu schützen. Besuchseinschränkungen gehören dazu. Da im laufenden Betrieb der Besuchsverkehr dennoch nicht völlig zum Erliegen kommt, so Meier, sollten Einrichtungen nur mit selbst mitgebrachtem Mundschutz betreten werden.

In der angespannten Versorgungssituation mit Medizinprodukten werden die vorhandenen Materialbestände für Behandlung und Pflege selbst benötigt. Alle die mit mit eigenem Mund-Nasen-Schutz kommen, helfen laut dem KMG-Sprecher, im täglichen Bemühen, die Situation weiterhin so gut im Griff zu behalten wie bisher.

Zwei Meter Abstand

Gleichzeitig bitten die Klinikmitarbeiter um Einhaltung der Abstandsregel von 2 Metern.

Die KMG Kliniken im Nordosten und in der Mitte Deutschlands, unter anderem in Kyritz, Pritzwalk und Wittstock, verfügt über rund 3400 Betten und Plätze und beschäftigen zirka 5200 Mitarbeiter.

