Wittstock

Es ist ein Fundgrube: In der Baulücke an der Straße Am Markt ist Wittstocks Historie derzeit zum Greifen nah. Dafür sorgen Archäologen vom Büro WHP aus Neulöwenberg. Sie haben bereits erstaunliche „Bodenschätze“ freigelegt. Wenn das Team um Grabungsleiterin Andrea Hahn-Weishaupt seine Arbeit erledigt hat, wird ein neues Haus die Lücke schließen – und all das wieder verdecken, was jetzt für kurze Zeit ans Tageslicht kommt und dokumentiert wird.

Archäologen seit September in Wittstock

Seit Anfang September ist das künftige Baufeld fest in der Hand der

Archäologe Uwe Schönfelder an den Resten des liegenden Lehnkuppelofens. Quelle: Björn Wagener

Archäologen. Sie haben in verschiedenen Tiefen bis zu 2,50 Meter eine Reihe von Entdeckungen gemacht. Dazu zählen vor allem mehrere Keller. Der größte ist noch immer begehbar und wurde 1716 gebaut – dem Jahr des großen Stadtbrandes in Wittstock. „Das haben wir anhand der Dentroproben festgestellt“, sagt Andrea Hahn-Weishaupt. Dabei erfolgt die Datierung anhand der Jahrringe von gefundenen Hölzern. „Das ist eine recht genaue Methode. So lässt sich für eine Entstehungszeit sogar die Jahreshälfte feststellen.“

Alter Keller bleibt erhalten

Dieser alte Keller bleibt erhalten. Um ihn herum wird ein neuer

Dieser Keller von 1716 bleibt erhalten. Quelle: Björn Wagener

gebaut. Historie und Moderne fügen sich künftig also ineinander. Neben diesem Keller von 1716 gibt es noch einen weiteren mittelalterlichen aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, der bereits wieder zugeschüttet wurde. Ein dritter Keller auf dem Gelände ist mit Brandschutt von 1716 verfüllt. Er soll noch freigelegt und geschnitten werden, um ein Profilbild zu bekommen.

Ganz ähnlich werde mit den Resten eines liegenden Lehmkuppelofens verfahren, die sich ebenfalls auf dem Areal fanden. Dort, wo einst die Brennkammer war, fanden sich sogar noch Fischschuppen, kleine Tierknochen und ähnliche Reste von Räuchergut. „In Privathäusern waren diese Öfen eher selten. Meist gab es einen fürs ganze Dorf“, sagt Andrea Hahn-Weishaupt, die über 32-jährige Berufserfahrung verfügt. Ihr Kollege Uwe Schönfelder berichtet, dass er bei einer Grabung in Rathenow schon einmal einen Lehmkuppelofen in einem Privathaus gefunden habe.

Hinweise auf Schlachter und Schuster

Die Grabungsleiterin berichtet von einer Reihe weiterer Funde: So

Blick auf den Querschnitt einer alten Rinne, mit der Wasser abgeführt wurde. Quelle: Björn Wagener

lassen verschiedene Knochenreste darauf schließen, dass es hier einmal einen Schlachter gegeben haben muss – ebenso wie einen Schuhmacher. Darauf weisen Reste hin, die beim Zuschnitt von Schuhen anfielen. „Hier saß im Mittelalter ganz bestimmt ein Schuhmacher, und die Leute ließen sich ihr Schuhwerk anpassen“, sagt Andrea Hahn-Weishaupt. Private und gewerbliche Räume seien früher kaum zu trennen gewesen.

Die Bewohner waren vermutlich wohlhabend. Dafür gibt es mehrere Indizien. So wurden „eimerweise Scherben von guter Keramik und besserem Geschirr“ aus der Zeit zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert gefunden, so die Archäologin. Auch die Tatsache, dass bereits im selben Jahr des Stadtbrandes der Keller neu gebaut werden konnte, lässt darauf schließen, dass die Bewohner wahrscheinlich nicht arm waren. Rund um den Marktplatz herum waren traditionell eher reiche Händler und Handwerker zu finden, so die Fachfrau. Damals hätten zudem gute Handelsbeziehungen nach Lübeck bestanden, die den Wittstockern beim Wiederaufbau nach dem Brand halfen.

Einblicke in frühere Fußböden

Außerdem geben die Grabungen einen Blick auf die Querschnitte

Koffer mit Werkzeug und Utensilien für archäologische Ausgrabungen. Quelle: Björn Wagener

der historischen Fußböden frei: Der allererste bestand aus einer Lage aus dünnen Brettern, Zweigen und Birkenrinde. Es folgten weitere aus Holz oder Lehm. Auch gibt es Reste einer Art Rinne, die wohl zu einer technischen Anlage gehörte, bei der Wasser abgeführt werden musste. Eine freigelegte alte Fachwerkwand gilt als etwas Besonderes. Sie ist aber nicht mehr vor Ort. Sämtliche Funde werden dokumentiert und diese Dokumente im Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege in Wünsdorf verwahrt.

Wer in der Wittstocker Innenstadt bei einem Bauprojekt in den Boden eingreift, etwa um einen Keller herzustellen, muss archäologische Untersuchungen in Kauf nehmen – auf eigene Kosten. Das macht einen Bau teurer und langwieriger.

Für einen Keller entschieden

Bauherrin und Steuerberaterin Grit Söffing entschied sich trotz dieses Mehraufwandes für einen Keller: „Ich finde, wenn ein Haus in der Innenstadt neu gebaut wird, dann gehört auch ein Keller dazu.“ An dem neuen Standort wird künftig die Steuerberatungsgesellschaft Freund & Partner ihren Sitz haben.

Durch die archäologischen Arbeiten verzögert sich der Baubeginn – bisher um etwa zweieinhalb Monate. Wie lange die Archäologen vor Ort noch zu tun haben, kann auch Andrea Hahn-Weishaupt nur schätzen. Sie geht aber davon aus, dass es bis Ende November zu schaffen sein müsste, wenn kein Frost dazwischen kommt.

Der übliche Bauplan sah laut Grit Söffing vor, bis Ende kommenden Jahres einziehen zu wollen. Sie ist sich nicht sicher, ob das noch zu schaffen ist. Grabungsleiterin Hahn-Weishaupt ist sich darüber bewusst, dass die archäologischen Arbeiten der Bauherrin einiges abverlangen. „Aber sie bekommt eine umfangreiche Dokumentation. Es ist ein unheimlich interessanter Einblick in die Stadtgeschichte.“

Von Björn Wagener