Wittstock

Arktische Atmosphäre in der Stadthalle in Wittstock? Kein Problem. Eisberge, meterhohe Wellen des Eiswassers, ziemlich frische minus 60 Grad und mittendrin der 90 Jahre alte Haikutter „Dagmar Aaen“ aus Dänemark.

Das alles führte Polarforscher Arved Fuchs dem Publikum bei der Deutschlandpremiere seiner Multivisionsshow „Ocean Change - die Arktis, eine Welt im Wandel“ am Freitagabend vor Augen. „Das ist der richtige Ort für eine Premiere“, sagt Arved Fuchs über seinen achten Auftritt in Wittstock.

Polarforscher Arved Fuchs dank Sabine Steinbach zum achten Mal in Wittstock

Den Weg für diese Verbindung ebnete Sabine Steinbach, die frühere Schulleiterin an der Polthieroberschule in Wittstock. Seit Anfang 2004 hält sie Kontakt zu ihm und lotst den UN-Botschafter regelmäßig nach Wittstock. Erstmals war Arved Fuchs nun mit seiner Frau Brigitte Ellerbrock zu Gast.

300 Besucher aus der Region, Sachsen-Anhalt, Berlin oder Rostock erlebten in einer mehrstündigen Multivisionsshow das Spannungsfeld der Arktis. Faszinierende Landschaften mitten im Eis und wie der Klimawandel sich auf die Meere, die Landschaft und die Artenvielfalt auswirkt.

Der Polarforscher Arved Fuchs war zum achten Mal in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Deutschlandpremiere in Wittstock für Arved Fuchs’ neue Multivisionsshow

Die Deutschlandpremiere von „Ocean Change“ in Wittstock ist kein Zufall. „Wittstock hat als einzige Stadt in diesen Zeiten den Mut, so etwas zu machen“, sagte Sabine Steinbach.

Arved Fuchs ist seit mehr als 40 Jahren zu Expeditionen in Meer und Eis und immer mehr ein Zeitzeuge des Klimawandels. „Die Arktis ist das Frühwarnsystem unserer Erde, aber bisher wurde das missachtet“, so Arved Fuchs. Während er sich anfangs fragte, ob die Veränderungen nur eine Laune der Natur sind, sieht er die Folgen der Klimaveränderungen nun immer deutlicher.

Arved Fuchs härtete sich im Kühlraum einer Großschlachterei für erste Polartouren ab

Bevor Arved Fuchs 1980 zu seiner Reise in die Arktis startete, sammelte er in Deutschland Erfahrungen mit der Kälte. Was lag näher, als sich in einem Kühlraum einer Großschlachterei einzuquartieren? Fuchs harrte m Schockgefrierraum aus. „Das war besser als bei minus 37 Grad in Grönland“, sagte er. Schnee, Eis und Kälte wurden für ihn normal.

Mit Blick auf die aktuelle UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow hegt er wenig Hoffnung. „Bisher brachten die Klimakonferenzen nichts. Wenn die Klimakrise schon eher ernst genommen wäre, würden wir heute nicht vor der Dringlichkeit des Wandels stehen“, sagt Fuchs.

Arved Fuchs (l.) signierte in der Pause seine Bücher für die Gäste. Quelle: Christamaria Ruch

Das Eis schmilzt und lässt Touren durch Eis und Schnee platzen

Einige seiner Touren aus den 1980er und 1990er Jahren sind heute nicht mehr möglich. Das Eis ist zu dünn geworden oder verschwunden. Eis wirkt wie ein Parabolspiegel und reflektiert 90 Prozent der Sonnenenergie. Schmilzt es, dringt die Sonnenstrahlung in das Meer und erwärmt es.

Dreimal scheiterte Arved Fuchs und seine Mannschaft an der Nordostpassage im Nordpolarmeer. Das Packeis machte die Route unpassierbar. 2002 dann der buchstäbliche Durchbruch. „War das Glück oder der Klimawandel?“, erinnert sich Arved Fuchs.

Arved Fuchs ist Zeitzeuge des Klimawandels

Schonungslos zeigt der Polarforscher die Veränderungen. Permafrostböden tauen auf und öffnen „der Erosion Tür und Tor – doch das interessiert die Weltöffentlichkeit nicht“, sagt Arved Fuchs. Das Eis in den Nordost- und Nordwestpassagen ist auf dem Rückmarsch. Wo der Haikutter „Dagmar Aaen“ einst im Packeis stecken blieb, können heute Kreuzfahrtschiffe problemlos navigieren.

Von Christamaria Ruch