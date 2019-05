Babitz

Drei Menschen wurdden leicht verletzt bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in Babitz. In der Babitzer Straße bremste ein 63 Jahre alter Opel-Fahrer laut Polizeibericht gegen 16.15 Uhr um in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ob er davor auch blinkte, teilt die Polizei nicht mit.

Auch die Beifahrerin wurde verletzt

Ein 36 Jahre alter VW-Fahrer, der hinter dem Opel fuhr, krachte dem Opel mit seinem Auto ins Heck. Dabei wurden der Fahrer des Opel sowie seine ebenfalls 63 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die beiden wurden in ins Krankenhaus gebracht.

Der VW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.

Von MAZ-online