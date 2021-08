Wittstock

Mit der freien Künstlerveranstaltung „Bühne 11“ hat sich das Lokal „Ausspann 27“ in der Königstraße seit zwei Jahren zu einem kleinen Zentrum in Wittstocks Kulturlandschaft entwickelt. Vor allem für die dunkle Jahreszeit war es seit vielen Monaten schon ein Traum von Gastwirt Thomas Risse, den irischen Sänger Rob Wilson aus Wernikow bei sich auftreten zu lassen.

„Irgendwie hatte das bisher nie geklappt und dann kam auch noch Corona dazwischen“, berichtete Thomas Risse. Nun, am vergangenen Wochenende, war es aber soweit. Rob Wilson trat auf, beeindruckte das Publikum mit gefühlvollen aber auch rockigen Songs.

Thomas (l.) und Andreas Krieglstein schenkten Liköre aus. Quelle: Christian Bark

Mit den Anstoß dazu hatten Thomas Krieglstein und sein Sohn Andreas gegeben, die die Wittstocker Likörmanufaktur betreiben und an dem Abend ihre neuen Liköre präsentierten. „Die Ausspann ist einer unserer Kunden und wir machen gerne mit unseren Partnern gemeinsame Sache“, sagte Andreas Krieglstein. Das Konzert war zugleich als kultureller Ausklang des zuvor erstmals von Krieglsteins initiierten Erzeugermarkts in Wittstock geplant gewesen.

Zahlreiche Besucher waren zum Konzert gekommen. Quelle: Christian Bark

Für Rob Wilson war es das erste Konzert nach zwei Jahren. „Nur am Lagerfeuer habe ich gespielt und gesungen“, berichtete der Musiker, der seit fünf Jahren zudem Cello-Unterricht nimmt. Unterstützt wurde Rob Wilson bei seinem auftritt von seinem besten Freund Marco Mahs. Er, Rob Wilson und Thomas Risse waren sich einig, dass das ein gelungener Auftakt war und Lust auf mehr mache.

Musiksessions sind denkbar

„In Irland gibt es richtige Musiksessions in den Kneipen, wo sich Musiker abwechseln“, sagte Marco Mahs. Was ähnlich bei der Bühne 11 läuft, könnten er und Rob Wilson sich auch im kleineren Rahmen vorstellen, vielleicht mit zwei bis drei Musikern. Gerade mit Blick auf die Corona-Krise, in der die Kultur sehr gelitten hatte, hofft Rob Wilson darauf, dass eine neue Szene in Wittstock entstehen kann.

Gute Stimmung an den Tischen. Quelle: Christian Bark

Wie Marco Mahs informierte, hat sich der gebürtige Ire das Musizieren selbst beigebracht, er trete auch bei Privatfeiern auf und könne gebucht werden, sogar eine CD hat er schon aufgenommen. „Es geht mir dabei aber nicht um den Kommerz, sondern und das Lebensgefühl“, betonte Rob Wilson. Einen Termin für das nächste Konzert mit ihm gibt es noch nicht, Thomas Risse plant es aber bereits für September oder Oktober.

Kontakt zum Künstler per Email an: bookings@robwilson.org.

Von Christian Bark