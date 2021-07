Wittstock

Die Gasversorgung in Wittstock ist zurzeit unterbrochen. Betroffen ist die gesamte Kernstadt. Grund: Bei Erdbauarbeiten ist am Samstagmittag eine Gashauptleitung beschädigt worden. Das bestätigt Andreas Wendt, Sprecher der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB). Das Leck sei inzwischen zwar repariert, aber die Versorgung kann trotzdem noch nicht wieder aufgenommen werden.

Alle Abnehmer müssen einzeln aufgesucht werden

Das liege laut Andreas Wendt daran, dass die Regelstation aus Sicherheitsgründen noch nicht wieder in Betrieb genommen werden darf. Dazu müssen zunächst alle Abnehmer persönlich aufgesucht werden, damit die jeweiligen Gasanschlüsse überprüft werden können. „Das Überprüfen selbst dauert nur ein paar Minuten, muss aber sein.“

Gas strömt in der Prignitzer Straße in Wittstock aus. Die Hauptleitung wurde von einer Erdrakete beschädigt. Quelle: Feuerwehr Wittstock

Das Problem: Es geht um insgesamt etwa 1000 Haushalte und Abnahmestellen. „Wir gehen deshalb davon aus, dass das gesamte Prozedere bis Mittwoch andauert“, so Andreas Wendt. Um das zu schaffen, werden Prüfkolonnen eingesetzt.

Am Montag geht es los

Die Vorbereitung läuft. Ab Montag sollen sich die Mitarbeiter im Auftrag der NBB auf den Weg machen. Als Koordinierungsstelle wird das Büro der Energie Mark Brandenburg (EMB) in der Königstraße genutzt.

Trotz aller Bemühungen sei davon auszugehen, dass nicht jeder Abnehmer erreicht wird, so Wendt. Denn es ist Urlaubszeit. Wer nicht angetroffen wird, dessen Gasversorgung werde getrennt. Erst wenn sich der Betreffende meldet und die Überprüfung vorgenommen werden kann, könne auch die Leitung wieder freigeschaltet werden. „Ich gehe davon aus, dass diese Haushalte eine entsprechende Mitteilung im Postkasten vorfinden werden“, so der NBB-Sprecher am Sonntag.

Rakete traf voll die Hauptleitung

Ausgelöst wurde die Havarie von einer Rakete, die bei Kabelverlegearbeiten in der Prignitzer Straße

Mit einem Bagger wurde die Erdrakete geborgen, die in die Hauptleitung eingeschlagen war. Gelb leuchtet die Mitteldruckleitung, die unbeschädigt blieb. Quelle: Feuerwehr Wittstock

im Gewerbegebiet Stadtberg in Wittstock durchs Erdreich geschossen wurde. Solche Raketen werden eingesetzt, um Leitungen oder Kabel verlegen zu können, ohne einen Graben ausheben zu müssen. Das spart Zeit und Geld – wenn alles gut geht.

In Wittstock schlug die Rakete gegen Mittag in die Hauptleitung ein – so tief, dass sie sie direkt abdichtete. Dadurch sei zunächst kein Druckabfall zu spüren gewesen, wie Andreas Wendt sagt. Die Schadstelle wurde dann freigelegt, um sie reparieren zu können. Eine nahe Mitteldruckleitung blieb unbeschädigt. Wäre sie getroffen worden, wären die Folgen weniger weitreichend gewesen.

Krankenhaus stellte auf Notbetrieb um

Nach dem Vorfall sei zunächst versucht worden, eine Unterbrechung der Versorgung zu verhindern. Aber das gelang nicht. „Ein Problem war das Krankenhaus. Aber dort konnte auf eine Notversorgung umgeschaltet werden“, berichtet Andreas Wendt. Betroffen gewesen sei auch ein Gewerbebetrieb, der zeitweise auf ein anderes Netz umgelegt werden musste.

Die Schadenshöhe konnte am Wochenende noch nicht genau beziffert werden. „Die Kosten dafür trägt der Verursacher“, so Andreas Wendt.

Feuerwehr war stundenlang im Einsatz

Auch für die Feuerwehr Wittstock war die Havarie mit einem kräftezehrenden Aufwand verbunden. Von Samstagnachmittag bis etwa 2 Uhr am Sonntag musste die Schadstelle abgesichert und der Brandschutz gewährleistet werden, berichtet Wittstocks Wehrführer Steffen Müller. Rund 30 Einsatzkräfte aus Wittstock waren hinzugezogen worden.

Von Björn Wagener