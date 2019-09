Wittstock/Heiligengrabe

Internet, Telefon und Fernsehen sind seit der Nacht zum Montag in Heiligengrabe, Pritzwalk und Teilen von Wittstock ausgefallen. Grund: Unbekannte Täter brachen gegen 0.30 Uhr in die Vermittlungsstelle der Telekom Am Birkenwäldchen in Heiligengrabe ein. Sie trennten acht Glasfaserkabel heraus, darunt...