Außenanlagen an Schule umgestaltet

Jahrelang waren sie eine Baustelle, jetzt präsentieren sie sich neu und modern: Die Außenanlagen an der Waldring-Grundschule in Wittstock sind nahezu fertig saniert. Rund 400.000 Euro seien insgesamt investiert worden, berichtet Frank Wilcke vom Bauamt der Stadt am Mittwoch bei der Abnahme vor Ort. Mit dabei sind Bärbel Heuer vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Babitz und Eckhard Leest von der beauftragten Firma Erd- und Wasserbau aus Wittstock.

Fördermittel in Anspruch genommen

„Uns stand ein hoher Fördermittelanteil von 272.000 Euro zur

Der umgestaltete hintere Schulhof an der Waldring-Grundschule in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Verfügung“, berichtet Wilcke. Die finanzielle Unterstützung kam vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (Eler).

Mit Hilfe dieses Geldes hat sich vieles verändert. Die Treppe zum Schulgebäude wurde schon vor einigen Jahren erneuert. Später entstand im hinteren Bereich eine neue Pflasterfläche mit Sitzgelegenheiten sowie eine große kreisrunde steinerne Anlage, auf der ebenfalls Platz genommen werden kann. „Wir haben das schon für Lehrerkonferenzen im Freien genutzt“, sagt Schulleiter Thomas Winter. Dahinter wurden die bereits vorhandenen Spielgeräte durch einige neue ergänzt. Flankiert und durchbrochen wird das gesamte Areal von Grünanlagen mit Büschen und Bäumen.

Pflasterflächen und Grün

Das setzt sich im vorderen Bereich fort. Dort fallen neue

Hier fanden schon Lehrerkonferenzen statt. Quelle: Björn Wagener

Pflasterflächen ebenso ins Auge, wie Abschnitte fürs Grün, „um den Raum noch lebenswerter zu machen“, wie Frank Wilcke sagt. Das Tor solle laut Thomas Winter künftig geschlossen werden und nur noch als Feuerwehrzufahrt zur Verfügung stehen. Denn das vordere Areal werde nicht als Pausenhof, sondern als Ankunftsbereich genutzt. Dort entstand außerdem ein Parkplatz mit 18 Stellflächen für die Fahrzeuge der Lehrer. Ein langer Fahrradständer zieht sich über den Platz.

Vom ehemaligen Laga-Gelände

Letzterer stammt vom Gelände der Landesgartenschau, die im vergangenen Jahr in Wittstock stattfand. Das gilt ebenso für eine Reihe von Büschen und Bäumen, die jetzt den Hof an der Schule zieren. Eigentlich sollte der vordere Bereich ebenso komplett umgestaltet werden wie der hintere. Da das Geld dafür aber nicht ausgereicht habe, blieben vorn vorhandene Asphaltflächen teilweise erhalten, so Wilcke. Sie seien aber noch gut in Schuss und könnten daher weitere Jahre gute Dienste leisten.

Nur Kleinigkeiten fehlen noch

Bis zum kompletten Abschluss der Baumaßnahmen fehlten lediglich einige Kleinigkeiten – sechs Sitzbänke, zwei Papierkörbe und Markierungslinien.

„Wir freuen uns wirklich sehr über die neu gestalteten Außenbereiche. Das ist natürlich gut für das Bild der Schule“, sagt Thomas Winter. Auch der gesamte Bauablauf habe sich gut in den Schulalltag eingefügt. Aufgrund der Corona-Krise besuchen die Waldring-Grundschule momentan lediglich etwa 150 Schüler, weil die Klassen nur zur Hälfte besetzt werden.

