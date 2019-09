Wittstock

Die Ausstellung „Eucharistische Wunder“ ist am Montag im Foyer des Wittstocker Rathauses eröffnet worden. Es geht um unerklärliche Ereignisse im Zusammenhang mit Jesus Christus – auch aus der Neuzeit. Beschrieben werden viele gut dokumentierte Fälle, in denen sich Brot in Fleisch verwandelte – das Fleis...