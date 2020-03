Ausstellung in Wittstock: Die Kunst braucht Freiraum

Wittstock

Farbe, Pinsel, Spachtel – mehr braucht Elena Hör-Hitzschke nicht, um in die Tiefen der Kunst einzutauchen. Mühelos füllt die Künstlerin riesige Leinwände, trägt Acryl- und Ölfarbe im Wechsel auf und dabei entstehen gegenständliche oder abstrakte Werke.

Publikumspreis bei der „ Kunstblume “ geholt

Seit Freitagabend erobert zum dritten Mal die Kunst das Restaurant „ Freiraum“ in der Burgstraße in Wittstock. Bis Anfang Mai sind die Werke dort zu sehen. Damit erlebt die temporäre Kunstausstellung „ Kunstblume“ 2019 in Wittstock einen Nachhall. Elena Hör-Hitzschle gewann dort den Publikumspreis. Mandy Eichholz lässt diese Kunst in ihrem Restaurant „ Freiraum“ weiter leben. „Das ist ein Vermächtnis an Wittstock, dass es mit der Kunst hier weiter geht“, sagte Manfred Walloschke, Manager der „ Kunstblume“, am Freitag bei der Eröffnung. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann gesellte sich zur Vernissage und sagte: „Es ist gut, dass die Kunst hier einen passenden Ort gefunden hat, denn Kunst braucht einen Freiraum.“

Mit dem Spachtel großflächig Farbe auftragen

„Spontan beginne ich mit einer Arbeit, aber bis ein Werk fertig ist, dauert es sehr lange“, sagte Elena Hör-Hitzschke. Mit einer Größe von 1,4 mal 2,4 Meter dominiert das abstrakte Bild ohne Titel die Ausstellung. Von weiß über Gelb, Rot und Blau vereint sie alle Farbabstufungen auf der Leinwand. Sie zieht den Spachtel großflächig über die Fläche, verwebt die Farben und schafft mit Weiß eine Tiefe im Bild. Somit schafft sie ein pralles und sattes Farbkaleidoskop.

Landschaftsbilder voller Wärme

Elena Hör-Hitzschkes kann aber auch anders - gegenständlicher. Ihre Landschaftsbilder zeigen Motive aus Babitz, Goldbeck oder der Insel Usedom. „Als ich einmal nachts nicht schlafen konnte, sah ich diesen roten Himmel über Goldbeck und musste ihn malen. Das sind tolle Kontraste.“

Mit ihren Landschaftsbildern fängt Elena Hör-Hitzschke Im Raum Wittstock oder auf der Insel Usedom Stimmungen ein. Quelle: Christamaria Ruch

Wanderin zwischen den Welten

Elena Hör-Hitzschke wurde in Moldawien geboren, kam mit ihrer Familie im Alter von sechs Monaten nach Dresden und blieb dort sieben Jahre. 1969 zog die Familie nach Georgien und seit 1990 lebt Elena Hör-Hitzschle in Deutschland. Die Heimat ist für sie dort, wo sie sich wohl fühlt. „Es hat mich immer in den Osten gezogen.“

Viele Talente

Die 58-Jährige ist mit Talenten reich gesegnet: Sie studierte Malerei und Klavier und spricht sechs Sprachen. „Ich verdanke meinen Eltern meine Ausbildung“, sagt sie. 25 Jahre hat sie an Volkshochschulen Malunterricht geben. Seit vier Jahren ist sie in Groß Haßlow zu Hause. „Die Kunst bedeutet für mich, dass ich lebe.“

Von Christamaria Ruch