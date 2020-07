Wittstock

Diese Ausstellung hat ihre Besucher fest im Blick. Tatsächlich sind hier nicht nur alle Augen auf die Werke gerichtet, sondern auch auf die Besucher. Denn viele Bilder besitzen ein Auge – als eine Art eigenständiges Merkmal. Geschaffen hat sie der Wittstocker Dietmar Hann.

Am Donnerstagabend eröffnete er gemeinsam mit Antje Zeiger, der Leiterin der Museen Alte Bischofsburg, seine Ausstellung „Inspiriert“.

Rund 60 Gäste bei der Eröffnung

Rund 60 Gäste hatten sich zur Vernissage eingefunden. „Ich bin

Im Hof war genügend Platz, um trotz Corona einen gemütlichen Abend zu verbringen. Quelle: Björn Wagener

überwältigt von dem großen Interesse und mehr als glücklich darüber“, sagte Hann. Und Antje Zeiger gab den Besuchern mit auf den Weg: „Sie werden das Gefühl haben die Bilder zu kennen.“ Denn Dietmar Hann nahm den Begriff „Vorbild“ durchaus wörtlich.

Bei „Inspiriert“ ging es ihm darum, „Nachbilder“ von bestehenden Werken zu schaffen, aber mit eigenem kreativen Anspruch. „Ich setze mich mit der Komposition, den Farben, Formen und der Gestaltungstechnik auseinander, um daraus schöpferisch Schlussfolgerungen für die eigene Gestaltung zu ziehen“, beschreibt er den Gedanken dahinter. Kombiniert mit seinen Ideen, sei er stets bestrebt, aus diesen Kunstbegegnungen etwas originelles Neues zu machen.

Eine Hommage an die Künstler

Hann legt Wert darauf, dass seine Bilder nicht als Kopien, sondern

Dietmar Hann bei der Eröffnung seiner Ausstellung. Quelle: Björn Wagener

vielmehr als eigenständige Werke begriffen werden. Sie sollen gleichzeitig den Respekt gegenüber den Künstlern betonen, die die Originale schufen und sind so als eine Hommage an sie gedacht.

Dabei folgt Hann selbst gesetzten Prinzipien: Er bezieht sich jeweils auf einen Ausschnitt des Originals; verwendet ausschließlich quadratische Bildformate; bezieht den Augapfel als Fantasieform ein und gibt den Bildern eigene Titel.

So ungewöhnlich wie die 79 Werke in den vier Ausstellungsräumen, waren am Donnerstagabend auch die Umstände der Eröffnung. Aufgrund der Corona-Pandemie galten nicht nur die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Die Idee mit den Steinen

Es durften sich auch nur jeweils maximal 20 Besucher mit

Steine aus einer Schale halfen, den Überblick über die Anzahl der Besucher zu behalten. Quelle: Björn Wagener

Mundschutz in den Ausstellungsräumen aufhalten. Um die Menschen nicht fortwährend zählen zu müssen, hatte sich das Museumsteam eine einfache, aber effektive Lösung einfallen lassen. Jeder Besucher war angehalten, einen kleinen Stein aus einer Schale zu nehmen. Wenn die Schale leer war, hieß das, dass erst einmal keine weiteren Besucher nachrücken durften. Erst wenn sie zurückkamen und ihre Steine wieder in die Schale legten, bedeutete das, dass wieder Platz für neue Gäste war. „Wir haben uns dabei für die Steine als Mitnahmeobjekte entschieden, weil sie sich am besten desinfizieren lassen“, sagt Antje Zeiger.

Gemütliche Runde im Hof

Trotz aller -Corona-Vorsichtsmaßnahmen bot der Hof jedoch genügend Platz, den Abend dennoch entspannt bei anregenden Gesprächen und recht freundlichem Wetter zu genießen. Das Museumsteam hatte zudem für einen kleinen Imbiss mit Schmalzstullen und Gewürzgurken gesorgt.

Info Die Ausstellung wird bis zum 25. Oktober gezeigt. Wer möchte, kann Bilder erwerben.

Von Björn Wagener