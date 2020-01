Flugplatz Alt Daber mauserte sich zur Goldquelle für Wittstock

Wittstock

Die Wanderausstellung „25 Jahre Truppenabzug - Konversion in den Fokus-Gemeinden im Land Brandenburg“ ist seit Mittwoch in Wittstock zu sehen. Im Rathaus können sich bis 27. Januar Interessenten über die vom Brandenburger Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie geförderte Schau informieren.

Im August vergangenen Jahres wurde die Wanderausstellung in der Staatskanzlei Potsdam eröffnet. Sie wird seitdem an verschiedenen Orten gezeigt und ist bis Sommer 2021 ausgebucht. Markus Hennen von der Arbeitsgemeinschaft Konver in Jüterbog ( Teltow-Fläming) koordiniert den Konversionssommer im Land und arbeitet seit 27 Jahren am Konversionsprozess.

Ausstellung als Jahrhundertaufgabe

Markus Hennen konzipierte die Wanderausstellung. „Bei der Konversion handelt es sich um eine Jahrhundertaufgabe“, sagte Hennen. Er eröffnete gemeinsam mit Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann die Ausstellung im Rathaus. Bei der Konversion werden militärische Flächen oder Gebäude umgenutzt. Auch vor der Haustür in Wittstock ist Konversion ein großes Thema, wie der ehemalige Flugplatz in Alt Daber zeigt.

Die Schau bietet einen Überblick zu den Rahmenbedingungen, der Organisation und Struktur der Konversionsarbeit im Land Brandenburg. Darüber hinaus konzentriert sie sich darauf, einen Überblick über das Ausmaß der Konversionsdimensionen in den jeweiligen Kommunen zu geben. Das Forum für Konversion und Stadtentwicklung (Fokus) vereint gut 20 Städte und Gemeinden in Brandenburg, die von der Konversion betroffen sind.

Das Solarkraftwerk Alt Daber umfasst 850 000 Module. Quelle: Christamaria Ruch

Diese Fokus-Gemeinden stellen sich bei der Ausstellung vor. Die Übersicht veranschaulicht, wie unterschiedlich die Konversionsbilanz ausfällt. Die Gemeinde Am Mellensee ( Teltow-Fläming) widmet sich erst seit kurzem der Konversion. „In der Region hatte jahrelang das Raumordnungsverfahren zum geplanten Flughafen BER Vorrang, erst jetzt geht es um 3500 Hektar Konversionsfläche des ehemaligen russischen Militärflugplatzes in Sperenberg“, sagte Markus Hennen.

Vom Flugplatz zum Solarpark

Zu Recht trägt die Schautafel für den ehemaligen Flugplatz in Alt Daber die Überschrift „Es hat sich gelohnt.“ Der Flugplatz umfasste einst 36 Altlastverdachtsflächen. Bis 2009 wurden davon 32 beseitigt oder gesichert. Dann wurden die Weichen für den Solarpark in Alt Daber gestellt. 850 000 Module gehören dazu. 2014 wurde die Anlage um ein Batterie-Speicherkraftwerk erweitert. 500 000 Euro Pachteinnahmen spült der Solarpark jährlich in die Kassen der Stadt Wittstock. Von 2011 bis 2019 kamen somit 4 Millionen Euro Pachteinnahmen zusammen.

„Der 126 Hektar große Solarpark Alt Daber ist die bisher größte Investition im Landkreis Ostprignitz-Ruppin; 150 Millionen Euro wurden dort investiert“, sagte Jörg Gehrmann. Dem pflichtet Markus Hennen bei: „Die wirtschaftliche Nachnutzung des ehemaligen Militärgeländes hat sich gelohnt.“

Von Christamaria Ruch