Wittstock

Ohne Führerschein und vollgepumpt mit Amphetaminen ist ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Berlin am Freitagabend in Wittstock erwischt worden. Polizisten fiel der Mann gegen 21.20 Uhr in der Röbeler Straße auf.

Amphetamine und Führerscheinsperre bis 2023

Es stellte sich heraus, dass der zugedröhnte Mann eine Führerscheinsperre bis 2023 hat. Nun folgen eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, weil er unter dem Einfluss berauschender Drogen gefahren ist.

Von MAZ-online