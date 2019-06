Wittstock

Ausfallerscheinungen bei einem 44-jährigen Mercedes- Fahrer während einer Verkehrskontrolle in der Rosa-Luxemburg Straße in Wittstock am Dienstagnachmittag lassen auf den Konsum von berauschenden Mitteln schließen. Der Drogenschnelltest schlägt auf Amphetamin / Metamphetamin an.

Zwei Ü-Eier mit weißem Pulver

Beamte kontrollieren den Inhalt des Fahrzeugs. Sie finden zwei Überraschungseier mit weißem Pulver, eine Dose mit nicht weiter gekennzeichneten Medikamenten, zwei Messer und ein Luftdruckgewehr mit Munition. Ein Waffenschein lag nicht vor.

Ein Arzt nimmt eine Blutprobe. Dann darf der 44-Jährige gehen. Er bekommt zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Eine weitere Anzeige gibt es wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

Von MAZ-online