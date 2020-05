Autokino Zempow öffnet: Veranstalter werben mit größter Leinwand im Nordosten

Zempow

Das Autokino in Zempow öffnet wieder seine Pforten. Bereits in der nächsten Woche sollen die ersten Filme gezeigt werden. Das kündigen Platzbesitzer Wilhelm Schäkel und Denise Grduszak vom örtlichen Dorfkulturverein an. Los geht es am Freitag, 29. Mai, mit dem Streifen „Der Junge muss an die frische Luft“; am Samstag, 30. Mai, folgt „Parasite“.

Zum Neustart wartet das Autokino mit einer beeindruckenden neuen Leinwand auf. Sie misst neun mal 21 Meter Meter.

Die größte Leinwand im Nordosten

„Damit ist sie die größte Leinwand im Nordosten Deutschlands“, sagt Denise Grduszak. Der Leinwand-Riese ist weiß, glatt und besteht aus High Pressure Laminate (HPL), unter hohem Druck verpresste Schichtstoffplatten. Das macht das Ganze witterungsbeständig und kratzfest. Die alte wellige Projektionsfläche diente als Halterung für die neue Leinwand. „Die Handwerker, darunter ehrenamtliche Helfer, waren wirklich toll.“

Laut Wilhelm Schäkel seien insgesamt rund 25.000 Euro in das Projekt Autokino geflossen, inklusive Fördermittel. Die Radio-Frequenz, über die der Ton übertragen wird, funktioniere bereits. Der geliehene Beamer sei einsatzbereit – und das Gelände hergerichtet.

Herrentag sorgte für spätere Eröffnung

Eigentlich sollte die Premiere bereits ein Wochenende früher stattfinden, also direkt nach dem Herrentag. Aber das wäre schwierig geworden, weil am Brückentag nach dem Feiertag die Arbeiter für den Abbau des Baugerüstes nicht zur Verfügung standen. Und den Besuchern sollte es nicht zugemutet werden, den Film durch das Gerüst hindurch verfolgen zu müssen.

Die Autokino-Leinwand in Zempow soll die größte im gesamten Nordosten werden. Quelle: maz

Stellplätze reduziert

Die Zahl der Stellplätze sei von 220 auf 80 reduziert worden, damit die Abstandsregeln in der Corona-Zeit eingehalten werden können. Das Aussteigen ist zwar möglich, solle aber auf den Platz direkt am Auto begrenzt bleiben. Wer die Toilette besuchen möchte, könne das je Geschlecht nur einzeln tun. Auch der Kartenverkauf wird auf die Corona-Krise abgestimmt. Tickets gibt es vorerst nur online und damit kontaktlos. Dafür wird zurzeit die Website www.autokino-zempow.de eingerichtet. Das gesamte Vorgehen sei mit dem zuständigen Gesundheitsamt und dem städtischen Bauamt abgestimmt worden.

So sah das Autokino früher aus. Quelle: Archiv

Wilhelm Schäkel und Denise Grduszak betonen, dass das Autokino keine Konkurrenz zum Kino Astoria in Wittstock darstelle. Vielmehr arbeite man sogar zusammen. In Zempow gehe es nicht darum, die aktuellsten Blockbuster zu zeigen, sondern einen Mix aus unterhaltsamen und besonderen Filmen oder auch zu bestimmten Themen – und das jede Woche.

Dieses Jahr noch 70 Filme

In diesem Jahr sollen noch rund 70 Filme in Zempow zu erleben sein. „Wir denken perspektivisch auch an ein besonderes Angebote für Schulen“, so Wilhelm Schäkel.

Der Eintritt koste zehn Euro pro Person, ermäßigt sieben Euro, Kinder und Mitglieder des Dorfkulturvereins sind mit je fünf Euro dabei. Wenn die Corona-Zeit eines Tages überwunden sein sollte, so plant der Verein auch einen herkömmlichen Ticketverkauf vor Ort anzubieten.

Der Einlass ist ab 20 Uhr. Die Vorstellungen beginnen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit, also zurzeit etwa um 21.30 Uhr.

Der Kinobetrieb kollidiert nicht mit den Kofferraum-Trödelmärkten, da diese am jeweils ersten Sonntag im Monat tagsüber stattfinden. Zurzeit müssen sie aufgrund der Corona-Krise aber ausfallen.

Von Björn Wagener