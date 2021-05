Zempow

Der Holzbildhauer und Performancekünstler Zoyt aus Babitz ist in vielerlei Hinsicht kreativ. So macht er auch Musik, tanzt und dreht Filme. Einer davon ist vor 18 Jahren in der Region um Wittstock entstanden. Mit seinem inzwischen verstorbenen Freund und Mentor, dem Regisseur Karol Schneeweiss, hatte Zoyt zwischen 2002 und 2005 den Kunstfilm „Fleckenpoint“ gedreht.

„Es ist eine surreale Geschichte, Hamburger Geschäftsleute wollen dabei die Mecklenburger Seenplatte nach China verkaufen und sie dorthin teletransportieren“, informiert der Künstler. Dabei würden sich im Laufe des Films noch weitere Geheimnisse offenbaren, etwa ein geheimes Militärlager.

Eisenbahn Wittstock spielt vor Filmbeginn in Zempow. Quelle: Christian Bark

Gedreht wurde etwa am Atomkraftwerk Rheinsberg, bei Swiss Krono Heiligengrabe, am Dranser See, dem Flugplatz Alt Daber und auch am Autokino Zempow. Deshalb dürfte der experimentelle Film auch zum dortigen neuen Konzept passen, einen Donnerstagabend im Monat einen Kunstfilm zu zeigen.

Im Vorprogramm spielt die Band „Eisenbahn Wittstock“ ihre Mischung aus Polka, Walzer, Punk und Edelschnulzen und es wird ein Kurzfilm von Philipp Hartmann über den Künstler „Uwe Lindau“ gezeigt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Kunst- und Kulturförderverein Stadt-Land-Wittstock.

Nächster Kunstfilm läuft am 24. Juni

Ein weiterer Kunstfilm, Karol Schneeweiss’ „Rosmaries Hochzeit“, soll am 24. Juni gezeigt werden. Davor will Zoyt dann Musik machen und Texte vortragen. Dann sollen die Zuschauer auch den „Corona-Song“ des Künstlers zu hören bekommen.

Einlass ist am Donnerstagabend ab 19 Uhr. Der Film startet bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr und dauert eine Stunde. Tickets kosten 10 Euro für Erwachsene sowie 7 beziehungsweise 5 Euro bei Ermäßigung.

Mehr Informationen und Tickets gibt es unter: www.autokino-zempow.de/programm/fleckenpoint/

Von Christian Bark