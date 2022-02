Heiligengrabe

Die alte Küchenzeile in der Essensausgabeküche der Heiligengraber Kita „Haus der kleinen Strolche“ hatte schon drei Jahrzehnte auf dem Buckel. Das sah man den Möbeln auch schon an. „Nur Geld von der Gemeinde für eine neue Küche zu bekommen, war gar nicht so leicht“, berichtete Kita-Leiterin Dietlinde Bolduan.

Wie es der Zufall so wollte, suchte Ines von den Driesch, Filialleiterin des BBM-Möbelhauses in Wittstock noch einen Abnehmer für einen „Obstkühlschrank“, der nicht mehr für den Verkauf geeignet war. „Mit der Kita in Heiligengrabe verbindet uns schon seit sechs Jahren ein inniges Verhältnis“, blickte Ines von den Driesch zurück.

Ines von den Driesch zeigt den Obstkühlschrank. Quelle: Christian Bark

Damals habe das Möbelhaus Akteure für einen Kuchenbasar an Eventtagen gesucht. „Wir wollen der Region auch was zurückgeben“, erklärte Ines von den Driesch, die selbst in der Gemeinde Heiligengrabe wohnt. So sei der Kontakt zur Kita entstanden. Neben einem Clown und einer Keramikmalerin, welche BBM der Kita vorbeigeschickt hatte, durften die Kinder auch mal beim „Bettenspringen in den Frühling“ im Möbelhaus mitmachen.

„Wir helfen uns auf einem kurzen Wege“, sagte die Filialleiterin. Auch in der Vergangenheit habe BBM der Kita schon Möbel gesponsert. Nun war man also über den Kühlschrank ins Gespräch gekommen und sich einig geworden, dass das Gerät auch eine neue Küche drumherum benötige.

Kita Heiligengrabe mit Kuchenbasar zu Gast bei BBM

Am Dienstag waren Ines von den Driesch und zwei Monteure nach Heiligengrabe gekommen, um die Küche zu installieren und zu übergeben. Neben dem Obstkühlschrank gab es einen zweiten normalen dazu sowie Arbeitsplatten und rückenschonende Auszugfächer.

„In dieser Küche wird nicht nur das Mittag ausgegeben, wir bereiten auch Frühstück und Vesper darin vor, außerdem waschen wir hier die Teekannen ab“, erklärte Dietlinde Bolduan, die sich merklich über die milde Gabe von BBM freute.

Die Kita will ihrerseits am 12. März bei BBM einen Kuchenbasar veranstalten. Bei der BBM-Hausmesse stellen zudem zwischen 9 und 16 Uhr regionale Händler und Erzeuger ihre Waren vor.

Von Christian Bark