Schweinrich

Zum 1. Mai startet auch die Saison für die Badestelle am Dranser See in Schweinrich wieder. Diese erwartet die Besucher nun teilweise im neuen Gewand. Denn die Stadt Wittstock hat die Winterpause genutzt, um das Areal instandsetzen zu lassen. So ist etwa der Badesteg erneuert worden. „Die Abnahme erfolgt diese Woche“, kündigte Wittstocks Bauhofleiter Benjamin Deutschmann im MAZ-Gespräch an.

Mit dem Verlegen neuer Holzbohlen war die Firma MK Holzverarbeitung aus Neu Biesen beauftragt gewesen. „Wir hatten den Frost im Februar genutzt, um die alten Bohlen zu entfernen“, berichtete Firmenchef Maik Kilper. Deshalb habe er nicht auf ein Boot oder eine Wathose zurückgreifen müssen. Im April sind nun neue Bohlen aus sibirischem Lärchenholz verlegt worden. „Die sind witterungsbeständig und sollten für die nächsten 15 Jahre halten“, sagte Maik Kilper.

Der Badesteg ist nun fertiggestellt. Quelle: Christian Bark

Bereits auf einer Ortsbeiratssitzung in Schweinrich Ende 2020 waren die Maßnahmen angekündigt worden. Dort war auch berichtet worden, dass dem bisherigen Pächter gekündigt worden sei. Die Stadt übernehme nun die Pflege des Areals. „In der Saison werden wir sicher alle zwei Wochen mähen“, kündigte Benjamin Deutschmann an.

Mit einem speziellen Mähboot sei zudem Schilf im Uferbereich entfernt worden. Diese Maßnahme hat laut dem Bauhofleiter ungefähr 4000 Euro gekostet, die Stegerneuerung rund 15 000 Euro. Bis zum 1. Mai sollen weitere Maßnahmen erfolgen. So werde gerade der Fallschutz am Spielplatz verbessert, sprich Sand aufgefüllt. Wiese sei ebenfalls nachgesät worden. Demnächst folgen laut Benjamin Deutschmann noch zwei neue Wetterhäuschen, also Sitzgelegenheiten mit Überdachung.

Die Badestelle in Schweinrich startet ab Mai in die Saison. Quelle: Christian Bark

Ein gastronomisches Angebot wird es mit dem Ausscheiden des bisherigen Pächters zunächst nicht mehr geben, das war bereits auf der Ortsbeiratssitzung Thema gewesen. „Es wird sicher schwierig, hier wieder wen zu finden“, sagte auch Benjamin Deutschmann. Aber immerhin, für die Pflege der Toiletten habe sich jemand aus Schweinrich gefunden. Diese sollen zudem noch vor Saisonbeginn instandgesetzt werden.

Die Toiletten sollen regelmäßig gereinigt und geöffnet werden. Quelle: Christian Bark

Wie es auf der Ortsbeiratssitzung hieß, sind für die Zeit von Juni bis Mitte September freitags bis sonntags Toilettenöffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr vorgesehen, in den Ferien sogar von montags bis sonntags. Benjamin Deutschmann rechnet damit, dass die Badestelle in diesem Jahr wieder gut frequentiert sein wird. Ob zum Planschen oder Paddeln.

Tatsächlich entdecken Wassersportler den Dranser See immer mehr für sich. Wie die Wanderwegewartin Petra Habegger aus Dranse berichtete, gebe es im Sommer zahlreiche Stand-Up-Paddler auf dem See. Der Dranser See darf ausschließlich mit Fahrzeugen, die sich mit Muskelkraft oder Elektromotoren fortbewegen, befahren werden. Er ist Teil des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land und ist bekannt für seine ausgezeichnete Wasserqualität.

Von Christian Bark