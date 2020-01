Bäckerei Hausbalk verteilt 5000 Euro an zwölf Bewerber

Fretzdorf

Die Würfel sind gefallen. Thomas und Diana Hausbalk von der Bäckerei Hausbalk in Fretzdorf haben die Gewinner ihrer Spendenaktion zugunsten sozialer und gemeinnütziger Projekte gekürt. 5000 Euro werden unter zwölf Bewerbern verteilt.

3000 Familienplaner standen im November und Dezember vergangenen Jahres zum Verkauf. Alle Einnahmen flossen in die Aktion. Unterm Strich hatten Hausbalks mit der Höchstsumme in Höhe von 10 000 Euro gerechnet – die Hälfte kam tatsächlich zusammen. Denn der Familienplaner erwies sich als Ladenhüter. 30 Bewerbungen gingen in der Bäckerei ein.

Manche Bewerbungen waren zu allgemein

Auch wenn die Hürde für die Bewerbung tief angelegt war, verstanden einige Antragsteller das falsch. „Einige haben nur einen Satz geschrieben, dass sie Geld haben möchten. Ohne Inhaltsangabe und Kostenumfang für das geplante Vorhaben“, so Diana Hausbalk, die von der Resonanz auf die Spendenaktion insgesamt enttäuscht war.

Thomas Hausbalk mit dem Familienplaner, dessen Verkauf die Spenden für die gemeinnützigen Projekte brachte. Quelle: Christamaria Ruch

Umso mehr fiel etwa die liebevoll gestaltete Bewerbung der Kita „Kinderland“ aus Wittstock auf. Andere Antragsteller bereicherten ihre Unterlagen mit Fotos oder erläuterten, welcher gute Zweck mit der Spende erfüllt werden soll.

Der Förderverein Stadtmauer in Wittstock erhält 1000 Euro. Eine Publikation über das zehnjährige Engagement soll damit möglich gemacht werden.

„Das ist eine tolle Sache, wie sich dort Leute für das Wahrzeichen Wittstocks einsetzen“, sagt Thomas Hausbalk. Das Hospiz „Wegwarte“ in Neuruppin erhält 800 Euro für einen Ausflug mit den Gästen des Tageshospiz’. Jeweils 500 Euro gehen an die Kita „Kinderland“ in Wittstock und die Tierschutzkids in Ostprignitz-Ruppin.

Thomas Hausbalk in seiner Backstube. Quelle: Christian Bark

Die F-Junioren des Sportvereins Blumenthal/ Grabow können sich auf neue Trikots im Wert von 400 Euro freuen. Die Kita „Rittersporn“ in Wittstock bekommt 375 Euro, um Klangstäbe zu finanzieren. „Das war die erste Bewerbung, die ging bereits am 2. November bei uns ein“, sagt Diana Hausbalk. 325 Euro fließen an die Kita „Regenbogen“ in Berlinchen.

Die plattdeutsche Kinnerschool in Sewekow erhält 250 Euro für den Kauf von Unterrichtsmaterial, Auftrittskleidung und Schulmappen. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr in Vehlow bekommt ebenfalls 250 Euro.

Gewinner werden schriftlich informiert

Jeweils 200 Euro gehen an die Frauensportgruppen Rägelin und Fit mit Fun in Kyritz sowie die Kita „Villa Sonnenschein“ Fretzdorf. Die Bäckerei wird bald alle Gewinner schriftlich informieren und im Februar in den Filialen in Kyritz, Neuruppin und Wittstock die Mittel an sie übergeben. „Der Dank geht an alle Kunden, die uns bei der Aktion mit dem Kauf eines Kalenders unterstützt haben“, sagt Thomas Hausbalk, Inhaber der Traditionsbäckerei, die kürzlich erstihren 95. Geburtstag gefeierthat.

Von Christamaria Ruch