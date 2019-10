Die Bäckerei Hausbalk wird 95 Jahre alt

Fretzdorf

Bäckermeister Thomas Hausbalk steht in dritter Familiengeneration der Bäckerei Hausbalk mit Stammsitz in Fretzdorf bei Wittstock vor. Vor genau 95 Jahren gründete sein Großvater Richard Hausbalk die Bäckerei und Konditorei in Fretzdorf: Am 24. Oktober 1924 eröffnete er den Familienbetrieb.

„Es gab für mich nie eine Alternative zum Bäcker“, sagt Thomas Hausbalk. Somit war es für den heute 51-Jährigen selbstverständlich, diesen Handwerksberuf zu ergreifen. Ende 1989 hatte er mit 21 Jahren den Meisterbrief in der Tasche.

„Nach dem Mauerfall 1989 hatten wir sehr viel Arbeit, 1990 erfolgte ein Anbau an die Backstube“, erinnert er sich. Zwischen 1991 und 1994 eröffnete die Bäckerei sieben Verkaufsfilialen. Seitdem werden in Kyritz, Neuruppin und Wittstock in sieben Läden Brot, Brötchen und Feingebäck verkauft.

Daneben gehen auch im Stammhaus in Fretzdorf die Backwaren über die Ladentheke. „Wir sind der Bäcker von nebenan, sind aus der Region und für die Region“, sagt Hausbalk. Seine Frau Diana arbeitet seit 1987 im Familienunternehmen. Sie ist ausgebildete Verkaufsleiterin und kümmert sich um die Filialen und verwaltungstechnischen Aufgaben. „Die Bäckerei ist mein Leben“, sagt Diana Hausbalk.

Die Bäckerei Hausbalk nahm 1924 in einem Fachwerkhaus in Fretzdorf ihren Anfang. 1933 folgte ein Neubau. Dort befindet sich bis heute der Stammsitz. Quelle: Repro: Christamaria Ruch

Richard Hausbalk legte 1924 im Alter von 25 Jahren den Grundstock für die Bäckerei. Er erlernte den Beruf des Konditors in Wittstock und ging später nach Warnemünde und Wittenberge. Dort sammelte er Erfahrungen für seine geplante Selbstständigkeit. Mit seiner Frau Gertrud baute er den Familienbetrieb auf.

Das war nicht leicht, weil die Bewohner auf dem Land Brot und Kuchen vorwiegend selbst gebacken haben. 1927 bestand Richard Hausbalk seine Meisterprüfung zum Konditor. 1928 schaffte er die erste Knetmaschine an: Sie löste das manuelle Teigkneten und damit auch einen Teil der körperlich schweren Arbeit ab.

Wo heute zwei Verkaufswagen in der Region unterwegs sind und viele Dörfer beliefern, gehörte in den 1930er Jahren das Pferdefuhrwerk zum Transportmittel. „Mein Opa hatte viele Lebkuchen produziert und auch versandt. Mit der Bahn war das kein Problem. Das Weihnachtsgeschäft war damals die größte Einnahmequelle“, sagt Thomas Hausbalk. 1933 ersetzte ein Neubau das alte Fachwerkhaus in Fretzdorf. Dort befinden sich bis heute die Bäckerei und das Geschäft.

Weihnachten bei Familie Hausbalk um 1940: Vater Richard (2.v.r.) und Sohn Ernst (2.v.l.) waren die ersten beiden Bäckergenerationen. Quelle: Repro: Christamaria Ruch

1953 wurde die Bäckerei vom Konsum übernommen. Mit Ernst Hausbalk, Jahrgang 1932, stieg die zweite Generation in die Bäckerei ein. Er übernahm 1956 im Alter von 24 Jahren von heute auf morgen die Bäckerei, nachdem sein Vater verstarb. Durch den Tod seines Vaters endete der Pachtvertrag mit dem Konsum. Gemeinsam mit seiner Frau Erna leitete Ernst Hausbalk die Bäckerei.

Thomas Hausbalk übernahm mit 26 Jahren das Ruder, nachdem sein Vater Ende 1994 verstarb. „Das war auch von heute auf morgen, so wie damals bei meinem Vater“, sagt Thomas Hausbalk. Heute ist der 51-Jährige Obermeister der Bäckerinnung Prignitz. In der Backstube beginnt um 1 Uhr die Arbeit. Dort ist er mit acht Bäckern im Einsatz. Außerdem erlernt eine junge Frau derzeit den Bäckerberuf. Gut 40 Mitarbeiter sind im Verkauf beschäftigt.

26 Brotsorten, zehn verschiedene Brötchensorten, bis zu 50 feine Backwaren und 25 unterschiedliche Sahne- und Cremetorten stehen in der Angebotspalette. Alle Brote werden mit zweistufigem Sauerteig hergestellt. Auch die Brötchen werden nach traditioneller Rezeptur gefertigt. Wegen der Produktion mit dem Sauerteig „sind wir sieben Tage an die Bäckerei gebunden“, sagt Hausbalk.

Auszeichnung: die Goldene Brezel für die Bäckerei Hausbalk in Fretzdorf. Quelle: Christamaria Ruch

„Nach wie vor ist Mischbrot das Hauptprodukt“, sagt er. Allerdings beobachtet er auch: „ Backwaren verkommen mitunter zum Werbeartikel.“ Hinzu kommt, dass sich das Essverhalten ändert und generell weniger Brot verzehrt wird.

Immer wieder erntet die Bäckerei Erfolge - Goldmedaillen oder die Goldene Brezel als Qualitätssiegel. „Über Ehrungen freuen wir uns immer, das ist weder Routine noch ein Selbstläufer“, sagt Bäckermeister Hausbalk. Mit Blick in die Zukunft sagt er: „Wir werden nicht mehr Bäcker. Es werden noch Zeiten kommen, da werden sich die Leute glücklich schätzen können, wenn sie einen Bäcker finden.“

Die Geschichte der Bäckerei hat Kristin Hausbalk, Tochter von Thomas und Diana Hausbalk, 2006 im Rahmen einer Hausarbeit an der Polthier-Oberschule in Wittstock dargestellt. Sie ist ebenfalls in das Handwerk eingestiegen. Die 29-Jährige hat Konditorin gelernt, ist Lebensmitteltechnikerin und Bäckermeisterin und arbeitet in Berlin.

Von Christamaria Ruch