Freyenstein

100 Liter Wasser – so viel bekommt jeder einzelne der Straßenbäume entlang der Landesstraße 14 kurz hinter Freyenstein in Richtung Wulfersdorf, wenn Sven Redelstorff und Michael Kelschmeier anrücken. Beide sind Mitarbeiter der Firma Schneider aus Stralendorf bei Parchim, die die Bäume vor einigen Jahren gepflanzt hat.

Pflege in den ersten fünf Jahren

In den ersten fünf Jahren sorgt die Fachfirma dafür, dass die Bäume möglichst gut anwachsen. Das heißt: In dieser Zeit stehen zwei Erziehungsschnitte und das regelmäßige Wässern auf dem Programm. Das geschieht normalerweise einmal, bei extremer Trockenheit auch zweimal pro Monat, wie Sven Redelstorff zu berichten weiß.

Dazu werden zunächst einmal die Behälter auf der Ladefläche ihres Anhängers gefüllt. Sie fassen insgesamt 2000 Liter. Das kühle Nass kommt aus einem Bach auf einer nahen Wiese. Wenn es zuvor etwas geregnet hat, ist der Boden aufnahmefähiger und die gesamten 100 Liter pro Baum können am Stück gegeben werden. Ist es sehr trocken, wird die Ration geteilt. Eine gesamte Gießaktion nimmt jeweils zwei Tage in Anspruch.

Wasser von Frühjahr bis Oktober

Gewässert werde jeweils von Frühjahr bis Oktober. Es ist vor allem der Wind, der den letzten Rest Feuchtigkeit rasch aus dem Boden holt. Aber gerade im Frühjahr brauchen die Bäume die Energie, um Knospen auszubilden.

Hinter dem Ortsausgang von Freyenstein in Richtung Wulfersdorf stehen zunächst Ulmen, später Buchen. Gerade letztere seien für diesen Standort an freier Strecke eigentlich weniger geeignet. „Buchen mögen es schattig“, sagt Sven Redelstorff. Sogenannte Dreiböcke geben den Bäumen am Beginn ihres Lebens Stabilität und sollen verhindern, dass sie in Bewegung geraten und Wurzeln abreißen.

Das Problem Wühlmäuse

Letztere sind aber auch durch „unglaubliche viele Wühlmäuse“ in Gefahr. Sie fressen die Wurzeln an und schädigen so die Bäume. „Man bricht hier beim Gehen schon öfter in den Boden ein“, sagt Sven Redelstorff.

Rund 100 Kilometer betrage der Aktionsradius der Firma Schneider – manchmal auch noch mehr. Der bisher am weitesten entfernte Einsatzort war Neuruppin, berichtet Sven Redelstorff. Er hofft, dass die Bäume auch nach dem fünfjährigen Einsatz der Firma gepflegt werden und zu gesunden Schattenspendern heranwachsen. „Nach dieser Anfangszeit übernehmen die Straßenmeistereien die Pflege der Bäume“, sagt Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen. Das funktioniere gut. Schließlich habe der Landesbetrieb ein großes Interesse daran, dass sich die Bäume gut entwickeln.

Wer auch immer die Bäume wässert, bei den vorbeirauschenden Autofahrern kommt diese Arbeit gut an. „Wir werden oft freundlich gegrüßt“, berichtet Redelstorff.

Von Björn Wagener