Mit einem schrillen Pfiff aus einer Trillerpfeife eröffnete Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann das Bahnhofsfest am Samstagnachmittag, dem Tag der Deutschen

Die Mitropa wurde für einen Nachmittag wiederbelebt. Katja Reichelt verkaufte hier unter anderem auch die einst beliebte Bahnhofsbockwurst. Quelle: Björn Wagener

Einheit. Hunderte Besucher waren gekommen, um sich das neu gestaltete Bahnhofsensemble anzuschauen, sich durch die Räume führen zu lassen, ein wenig zu bummeln und vielleicht auch einen standesgemäßen Imbiss zu sich zu nehmen – eine zünftige Bahnhofsbockwurst aus der Mitropa.

Im Eisenbahner-Outfit

Denn die wurde für einen Nachmittag wiederbelebt. Katja Reichelt,

Peggy Samusch im Eisenbahner-Look. Quelle: Björn Wagener

Leiterin der Touristinformation, verkaufte die Würste für einen Euro pro Stück – natürlich im passenden Eisenbahner-Outfit. Das trugen am Samstag auch andere Verwaltungsmitarbeiterinnen, die die Gäste begrüßten, herumführten und Fragen beantworteten.

Die ruinösen Gebäude am Bahnhof verwandelten sich in den vergangenen Jahren in ein modernes Ensemble. Heute befinden sich im Haupthaus die Touristinformation und das Ordnungsamt. Im teilsanierten ehemaligen Güterboden gleich nebenan wurden Fluchtgeschichten in der Galerie der verlorenen Heimat präsentiert.

Mehr Gäste als erwartet

Und schräg gegenüber auf der anderen Seite der Gleise lud das neu

Viele Besucher waren auch im neuen Jugendzentrum am Bahnhof unterwegs. Quelle: Björn Wagener

gestaltete Jugendzentrum die Gäste ein, sich umzuschauen. „Mit so vielen Besuchern hatten wir gar nicht gerechnet“, berichtete Jugendsozialarbeiter Matthias Stock, der neben Stefanie Klahn, Amtsleiterin für Jugend, Bildung, Sport und Kultur, Führungen anbot.

Denkmal des Monats

Im Mittelpunkt aber stand das ehemalige Bahnhofshaupthaus. Es

Jörg Gehrmann (l.) und Arne Krohn mit der Plakette „Denkmal des Monats“, die Gehrmann auch gleich selbst anbrachte. Quelle: Björn Wagener

wurde mit der Plakette „Denkmal des Monats“ der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen ausgezeichnet. Deren Regionalgruppenleiter Nord-West, Arne Krohn, lobte das herausragende Engagement in Wittstock rund um den Erhalt und die Entwicklung des Bahnhofsensembles.

„Ihr Bürgermeister gilt als einer der aktivsten Mitstreiter in der Arbeitsgemeinschaft. Mit einem gewissen Neid schauen viele brandenburgische Städte nach Wittstock“, sagte Krohn.

Wittstock ganz vorn

Und: „ Wittstock ist die Stadt, die die meisten Denkmäler des Monats im Land vorweisen kann.“ 17 seien es inzwischen.

Bürgermeister Gehrmann gab seiner Rede das Motto „Wer hätte

Blick in die Runde während der Eröffnung des Bahnhofsfestes am Samstag. Quelle: Björn Wagener

das gedacht?“ Er nannte den einstigen Bahnhof einen „kleinen Tränenpalast“. Denn das Gelände sei lange Zeit schlicht „völlig vergessen“ worden. Rettungsversuche mit einem Fitnesscenter oder einer Diskothek „waren wenig von Belang. Nach 30 Jahren Wende diesem Bahnhofsensemble mit anderen Bestimmungen Zukunft zu geben, ist besonders schön.“

Jahrzehntelange Bemühungen

In Wittstock sei seit Anfang der 1990er-Jahre „fleißig gearbeitet“ worden, um den baulichen Zustand und die Bedingungen vor Ort stetig zu verbessern. Die Landesgartenschau im vergangenen Jahr habe zusätzlich dafür gesorgt dass der Blick wieder verstärkt auf das Bahnhofsensemble gerichtet wurde. Gehrmann dankte allen, die daran beteiligt waren, dass der Bahnhof wieder in „alter Schönheit und neuer Funktion erstrahlt“.

In der Mitropa gelernt

Die Besucher pendelten zwischen Hauptgebäude und Jugendzentrum. Darunter war auch Inge Dynas. Sie absolvierte 1970/71 ihre Lehre in der Mitropa und arbeitete danach noch einige Zeit dort. „Es ist wirklich schön, was man hier gemacht hat“, sagte sie.

Von Björn Wagener