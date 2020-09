Wittstock

Auf dem Wittstocker Bahnhofs- und Bahnbetriebsgelände hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Waren etwa die beiden historischen Empfangsgebäude in den vergangenen 20 Jahren immer mehr heruntergekommen, bieten sie seit dem vergangenen Jahr nun der Tourist Information, dem Ordnungsamt sowie Arztpraxen Platz.

Das Ensemble ist jüngst als „Denkmal des Monats Mai“ durch die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. „Wegen der Corona-Krise konnte die Plakette bisher nicht offiziell angebracht werden“, sagte Wittstocks Kultur- und Tourismusamtsleiterin, Georgia Arndt, auf einer Pressekonferenz am Montag. Die Ehrung wäre ursprünglich zum Tag der Städtebauförderung am 9. Mai geplant gewesen.

Der Güterboden, der zur Laga Blumenhalle war, steht ebenfalls zur Besichtigung offen. Quelle: Christian Bark

Nun soll sie an einem nicht weniger spektakulären Datum nachgeholt werden und mit ihr gleich das Bahnhofsfest. Samstag, der 3. Oktober, ist zugleich 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung. „Die spielt mit Blick auf die Geschichte des Ensembles natürlich auch eine wichtige Rolle“, sagte Georgia Arndt. Und so lässt das Motto des Festes „Neue Wege verbinden“ mehrere Interpretationen mit Blick auf Mobilititäts- und Nachwendegeschichte in Wittstock zu.

Zeitzeugen erinnern sich mit den Besuchern

Ab 14 Uhr wird das Gebäudensemble am 3. Oktober feierlich als „Denkmal des Monats“ gewürdigt. Die Ehrung nehmen Wittstocks Bürgermeister, Jörg Gehrmann, und Neuruppins Bürgermeister, Jens-Peter Golde, vorgenommen. Letzterer ist zudem Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Danach soll es ab 15 Uhr geführte Rundgänge über das Areal geben.

Das Lindenberger Marion-Etten-Theater wird ein Eisenbahnstück vorführen. Quelle: Christian Bark

„Wir haben dazu Stadtführer und Zeitzeugen eingeladen“, informierte Georgia Arndt. Als Zeitzeugen werden auch Jörg Gehrmann, als ehemaliger Eisenbahner, und die SPD-Politikerin Ina Muhß, als ehemalige Mitropa-Mitarbeiterin, Erinnerungen mit den Besuchern austauschen. Pro Rundgang können 15 Besucher teilnehmen, die Abstände wahren und einen Mundschutz dabeihaben sollten.

Ziele der Rundgänge werden neben den Einrichtungen und Ämtern in den beiden Bahnhofsgebäuden auch das neue Jugendzentrum in der „Alten Schlosserei“ des Bahnbetriebsgeländes und der Güterboden, in dem während der Landesgartenschau ( Laga) 2019 die Blumenschau untergebracht war. Für Kinder wird es neben einem Karussell eine Vorführung „Die Eisenbahn“ des Lindenberger Marion-Etten-Theaters geben.

Der Autor Gerhard Richter sammelt Lebensgeschichten von Bewegung und Vertreibung in seiner Galerie der verlorenen Heimat. Quelle: Christian Bark

Gastronomisch sollen Mitropa-Klassiker wie Bockwurst mit Brot gereicht werden. Auch der Journalist Gerhard Richter wird mit seiner „Galerie der verlorenen Heimat“ vor Ort sein. Sie erzählt Geschichten von Migrationsbewegungen nach oder von Wittstock weg, Interessierte können sie zudem mit ihrer Geschichte erweitern. „Das passt gut zu einem Bahnhof als Ort des Abschiednehmens“, sagte Georgia Arndt.

Bis 18 Uhr soll die Veranstaltung am 3. Oktober dauern. Laut der Kulturamtsleiterin wird rund um das Gelände eine Verkehrsberuhigung geplant.

Von Christian Bark