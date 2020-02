Bauarbeiten: Wunschliste in Kita Rittersporn wird kürzer

Wittstock

Die Wunschliste in der Kita „Rittersporn“ in Wittstock wird kürzer. Gerade konnte der Verein „Rittersporn“ die Erneuerung von zwei Sanitärräumen als erledigt abhaken.

„Damit verbessert sich unsere Arbeit spürbar“, sagt die Kitaleiterin Christine Weinz. Seit vier Jahren ist der Verein Träger dieser freien Einrichtung. Seitdem standen auch Arbeiten im Sanitärbereich für die jüngsten Kitakinder auf dem Zettel.

Die Stadt Wittstock als Eigentümerin des Gebäudes stellt dem Verein 2019 und auch in diesem Jahr jeweils 31 000 Euro aus dem Haushalt für Erhaltungsmaßnahmen bereit. Dies teilt der Stadtsprecher Jean Dibbert auf MAZ-Nachfrage mit. Neben dem Geld der Stadt und der Arbeit von Fachfirmen kann die Kita regelmäßig auf Hilfe der Eltern setzen. Sie bringen sich im Verein ein und erbringen Eigenleistungen.

Avani kann sich auf der beheizbaren Bank für den Mittagschlaf umziehen. Quelle: Christamaria Ruch

Im Zuge der Arbeiten im Sanitärbereich wurde auch der Zugang zum größeren der beiden Räume versetzt. Damit erreichen die Kinder die Toiletten einfacher, weil der Weg nun kürzer ist. Auch die drei Waschbecken in unterschiedlicher Höhe sind neu. „Zuvor mussten die Kinder einen Hocker an die Waschbecken stellen“, sagt Vivien Kobi.

Die Facherzieherin für Psychomotorik ist seit vier Jahren in der Kita „Ritterporn“ und absolvierte dort auch ihre Umschulung. Auf einer beheizten Bank nehmen die Mädchen und Jungen im Sanitärraum Platz und können sich vor und nach dem Mittagschlaf umziehen, ohne kalte Füße zu bekommen.

Das Geld der Stadt kommt auch weiteren Baustellen in der Kita zugute. „Neben den Sanitäranlagen erhielt das Haus 2019 eine neue Dachrinne. Außerdem wurde die Regenentwässerung erneuert und diese an das Regenwassernetz angeschlossen“, sagt der Vereinsvorsitzende Kay-Michael Thonack im MAZ-Gespräch.

Und: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft bei allen Bausachen völlig unkompliziert.“ In diesem Jahr sollen ein neuer Fußboden im Flur der Einrichtung verlegt und Mängel am Tresen zur Essenausgabe beseitigt werden. Neue Garderoben sind ebenfalls vorgesehen.

„Zur Zukunftsmusik gehören zwei Räume, die ebenfalls einen neuen Fußboden erhalten sollen. Außerdem ist noch offen, wann die Kita eine eigenständige Heizung erhält“, so Kay-Michael Thonack. Denn nach wie vor ist die Heizungsanlage mit dem Nachbarobjekt verbunden. Dort befindet sich die Nebenstelle der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB).

Die alten Garderoben sollen in diesem Jahr erneuert werden. Quelle: Christamaria Ruch

Seit einem Jahr laufen Arbeiten an der Fassade des Hauses und stehen nun vor dem Abschluss. Dabei wird die Außenhülle mit Douglasienholz verschalt. „Das sind fachgerechte Eigenleistungen, die der Verein trägt“, sagt Kay-Michael Thonack. „Fast alle Eltern beteiligen sich an den Fassadenarbeiten und sind am Wochenende hier tätig“, sagt Christine Weinz. Und: „Jedes Jahr haben wir es geschafft, weiter am und im Gebäude zu bauen. Vieles ist nur mit Hilfe der Eltern möglich.“

Fast fertig: Seit einem Jahr haben Eltern der Kita in Eigenleistung die Fassade mit Douglasienholz verkleidet. Quelle: Christamaria Ruch

Die Kindertagesstätte hat 42 Plätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Ende der vierten Klasse. Regelmäßig stehen Kinder auf der Warteliste. Neben dem fünfköpfigen Erzieherteam ist eine technische Kraft tätig. Seit November vergangenen Jahres ist dort erstmals ein Hausmeister stundenweise im Einsatz. „Vorher haben wir alles allein oder mit den Eltern gemacht. Das entlastet uns jetzt sehr“, sagt Christine Weinz.

Von Christamaria Ruch