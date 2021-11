Wittstock

Bauarbeiten bestimmen derzeit das Bild am Städtischen Gymnasium in Wittstock. Die Westseite des Altbaus in Richtung Ringstraße ist teilweise eingerüstet. Hintergrund: Die Fassade wird in diesem Bereich saniert. Dafür stellt die Stadt Wittstock 28.000 Euro aus Haushaltsmitteln bereit.

In diesem Zuge werden der Altanstrich sowie partiell maroder Putz entfernt, dann die Fassade neu verputzt und der neue Anstrich farblich an den Bestand angepasst. Bis Ende des Monats sollen die Arbeiten fertig sein, teilt Jean Dibbert, Stadtsprecher in Wittstock, mit.

Ursprünglich war die Baustelle bereits ab Mitte August geplant, doch das Regenwetter durchkreuzte diesen Plan. Schließlich führten zeitliche Engpässe sowie Materialknappheit zur Verschiebung der Arbeiten.

Von Christamaria Ruch