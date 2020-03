Bauern-Protest an der Autobahn

Wittstock

Protest auf dem Acker: Bauern aus rund 15 regionalen Betrieben postierten sich am Donnerstagvormittag mit einer Reihe von Traktoren öffentlichkeitswirksam auf Feldern beiderseits der Autobahn 19 bei Wittstock. Auch ein Transporter mit einer Kunststoff-Kuh auf dem Dach diente als Hingucker. Auf Plakaten waren Slogans zu lesen wie „Butter, Brot und Bier machen wir – Fair Play“ oder „Wissenschaft statt Ideologie“.

Hupend und grüßend

Viele Kraftfahrer auf der Autobahn rauschen hupend vorbei – vor

Vor allem Lkw-Fahrer bekundeten hör- und sichtbar ihre Solidarität. Quelle: Björn Wagener

allem Lkw-Fahrer. Außerdem grüßen sie aus ihren Fahrerkabinen heraus mit deutlichen Handzeichen – und die Bauern grüßen zurück. Die Sympathie der Öffentlichkeit tut ihnen gut. Doch sie wissen: Bei der Politik haben sie noch nicht viel erreicht.

Der Protest erwächst aus einer Gemengelage aus viele Problemen – vor allem ist es die unbändige Regelungswut, unter der landwirtschaftliche Betriebe leiden.

Eine Flut von Auflagen

Sie müssen derart viele Auflagen und Gesetze einhalten, dass sie unter Umständen gar nicht mehr produzieren können. Folge: Viele von ihnen geben auf.

Landwirt Hans-Heinrich Grünhagen aus Wernikow sieht das als eine fatale Entwicklung, die die ohnehin nicht ausreichende, aber wichtige Versorgungssicherheit im eigenen Land weiter abbaut. „Wir können nicht auf die Brasilianer schimpfen, dass sie den Urwald platt machen, und in Europa bauen wir nichts mehr an“, sagt er. Schon heute komme „unser Essen“ überwiegend aus dem Ausland.

Regelungen können ins Leere laufen

Das Problem: Deutschland sei auf importierte landwirtschaftliche

Während der Aktion am Donnerstagvormittag an der A19 bei Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Produkte aus aller Welt angewiesen, von denen niemand wisse, unter welchen Bedingungen sie angebaut wurden und ob dabei die strengen europäischen Maßgaben überhaupt erfüllt wurden. Folge: Es landen womöglich Produkte, die in Europa so niemand will, eben doch wieder hier.

Und selbst wenn sich Betriebe in der Heimat halten können, würden sie zusätzlich politisch ausgebremst.

Problem Düngeverordnung

Grünhagen beschreibt das am Beispiel der Düngeverordnung. Sie bestimme, was, wie viel und wann gedüngt werden darf. Die festgesetzten Mengen seien aber zu gering, um die Böden „ordentlich zu ernähren“. Folge: Boden und Pflanzen verkümmern. Die Erträge gehen zurück. „Wir haben Angst, dass wir uns unsere leichten Böden kaputt machen, weil wir nichts mehr anbauen können.“ Raps wachse auf Grünhagens Flächen schon seit drei Jahren nicht mehr. Der Getreideanbau sei zur Hälfte reduziert worden.

Die Bauern fordern, dass man die Düngevervordnung aussetzt, bis „belastbares Zahlenmaterial“ vorliege, auf dessen Grundlage weiter entschieden werden könne. Derzeit stütze sich die Verordnung auf viel zu alte Daten.

Mehr Fakten, mehr Wissenschaft

„Wir brauchen mehr Fakten, mehr Wissenschaft und weniger

Eine Plastik-Kuh auf einem Transporter als Hingucker. Quelle: Björn Wagener

Ideologie“, sagt Grünhagen und betont gleichzeitig: „Es geht uns nicht um Geld. Wir wollen am liebsten gar keine Subventionen, sondern von unserer Arbeit leben können.“

An einem kleinen Feuer zum Wärmen diskutieren die Bauern an der Autobahn ihre Lage: Tim Vogelei vom Ackerbaubetrieb PVA Bantikow überlegt, ob die Proteste hierzulande nicht viel zu zahm seien und härter geführt werden sollten – wie etwa in Frankreich, wo schon Reifen- oder Mistberge auf der Autobahn landeten. Immerhin hätten sie etwas bewirkt. Einen längeren Anfahrtsweg hatte Lucas Wustrau, Auszubildender in der Ackerbau-Gesellschaft in Stechow im Havelland.

Bundesweite Proteste

Derzeit gibt es bundesweit viele Bauern-Proteste. Die Aktion an der

Die Bauern stehen zusammen. Quelle: Björn Wagener

Autobahn war als Unterstützung gedacht. Auch am ehemaligen Gasthaus Paries in Dabergotz und im Bereich der Autobahnabfahrt Neuruppin-Süd protestierten am Donnerstag Landwirte mit Traktoren. Laut Polizei seien die Bauern belehrt worden, nicht auf die Autobahn zu fahren, da es sich um keine angemeldete Demonstration, sondern eine spontane Aktion gehandelt habe.

„Wir haben eine Whatsapp-Gruppe in der wir uns kurzfristig absprechen“, sagt Hans-Heinrich-Grünhagen. „Im Grunde wollen wir nur gehört werden. Wir wissen uns nicht anders zu helfen.“

Von Björn Wagener