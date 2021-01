WIttstock

Dieser Start in das neue Jahr beginnt für das Team vom Bauhof in Wittstock ziemlich entspannt. Schon bei einer ersten Rundfahrt am Neujahrstag durch die Innenstadt fällt auf, dass das aktuelle Verkaufsverbot für Silvesterknaller für saubere Straßen und Plätze sorgt.

Kerstin Braun und Dietrich Schmoock sind ein eingespieltes Team und schieben am Freitag Dienst. „Die Bereitschaft des Winterdienstes ist auch für die Stadtreinigung zuständig“, sagt Kerstin Braun. Sonst rücken immer drei bis vier Leute am Neujahrstag den Hinterlassenschaften der Böller zu Leibe, in diesem Jahr sind sie nur zu zweit im Einsatz. Die Corona-Krise hat das Geschäft mit Silvesterraketen und Böllern verhagelt und dem Bauhofteam ruhigere Stunden bei ihrer ersten Schicht im neuen Jahr beschert.

Bauhof Wittstock startet später zur Neujahrstour

„Heute haben wir erst um 8 Uhr angefangen, sonst sind wir am Neujahrstag immer schon ab 7 Uhr im Einsatz und das ist richtig stressig “, sagt Kerstin Braun. Zuvor erlebte sie mit ihrer Familie zu Hause einen entspannten Jahreswechsel.

Der Markt ist an Silvester sauber geblieben

„In den vergangenen Jahren haben wir allein zwei Stunden rund um die Müllcontainer und auf den Wegen geräumt“, erinnert sich Dietrich Schmoock. Auch das Umfeld der Restaurants ist wegen zünftiger Partys üblicherweise ein Sammelpunkt für Raketenmüll. „Der Markt und die Kettensraße sehen sonst immer extrem dreckig aus.

Kerstin Braun und Dietrich Schmoock vom Wittstocker Bauhof schieben am Neujahrstag Dienst und beseitigen in der Innenstadt die Hinterlassenschaften von Silvester. Quelle: Christamaria Ruch

Auf dem Markt kommt ein Hänger mit mehr als einer Tonne Müll zusammen“, sagt Kerstin Braun. In diesem Jahr ist alles anders. Sie fährt mit dem Transporter und Anhänger zügig durch die Innenstadt und spürt nur wenige Dreckecken auf. „Der Markt ist sauber“, sagt sie.

Kehrmaschine sammelte in den Vorjahren fünf Kubikmeter Müll am Neujahrstag

Unterdessen sitzt Dietrich Schmoock im Fahrerhaus der Kehrmaschine und hat am Ende ebenfalls nur geringe Müllmengen eingesammelt. „Ein halber Kubikmeter ist das“, sagt er nach mehr als drei Stunden Reinigungstour. Die Kehrmaschine fasst fünf Kubikmeter – in den Vorjahren kam das locker zusammen. „Der Hänger am Transporter brachte am Neujahrstag vor einem Jahr 1,5 Tonnen Müll auf die Waage“, so Dietrich. Kerstin Braun leert die Papierkörbe und greift hin und wieder zu Eimer und Besen. An der Kettenstraße Ecke Gröperstraße entdeckt sie eine der wenigen Stellen, wo sich Reste von der Knallerei befinden.

