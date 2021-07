Wittstock

Die Sommerblumen stehen in der Innenstadt in Wittstock in voller Blüte. Petunien in vielen Farben sorgen zwischen der Poststraße und Königstraße für gute Laune. Sie gedeihen in Blumensäulen oder Pflanzschalen. In den Gefäßen befinden sich Vorratsbehälter für das Wasser.

Dietrich Schmoock vom Bauhof in Wittstock füllt die Wassertanks regelmäßig auf. Mehrmals in der Woche ist er auch mit seiner Kollegin Kerstin Braun unterwegs. Denn auch die sechs bepflanzten Kübel im XXL-Format an verschiedenen Standorten in der Stadt warten auf das nasse Element. „Ich habe einen farbenfrohen Arbeitsplatz“, sagt Dietrich Schmoock.

Von Christamaria Ruch