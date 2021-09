Wittstock

Von Frühjahr bis Sommer ist der Kreisverkehr an der Rheinsberger Straße in Wittstock immer mit bunten Blumen bestückt. Allein in der Herbst- und Winterzeit wirkt er etwas kahl, wie Wittstocks Bauhofleiter Benjamin Deutschmann findet.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deshalb sind er und sein Team kreativ geworden: Mit Hilfe des hauseigenen Tischlers und der Gärtner schuf der Bauhof eine herbstliche Dekoration – auch außerhalb der eigentlichen Dienstzeit.

Vandalismus befürchtet

Bereits zu Ostern hatte der Bauhof den Spielplatz am Bleichwall mit einem Osterhausen bestückt, der allerdings dem Vandalismus zum Opfer gefallen war. „Unsere Herbstdeko hat bisher noch keiner angerührt“, sagt Benjamin Deutschmann.

Vandalismus wird auch von Nutzern in den Sozialen Onlinenetzwerken befürchtet, dort überwiegt aber vor allem das Lob an den Bauhof. „Wer nichts wagt, gewinnt aber auch nichts“, sagt der Bauhofleiter.

Und von der Kreativität des Teams soll der Kreisel auch künftig noch etwas haben, etwa zur Weihnachtszeit. „Sagen wir es mal so, der Kreisverkehr wird nicht kahl bleiben“, kündigt Benjamin Deutschmann an.

Von Christian Bark