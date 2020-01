Mehr Silvestermüll als im Vorjahr

Wittstock/Heiligengrabe

Gegen 5 Uhr morgens waren Frank Homann und seine Kollegen vom Wittstocker Bauhof am Neujahrstag schon unterwegs, um den Silvestermüll aufzusammeln. „Während andere noch geknallt haben, räumten wir die Reste schon weg“, so der Bauhofmitarbeiter.

Am 1. und 2. Januar waren insgesamt ein Multicar mit Anhänger und eine Kehrmaschine im Kernstadtgebiet unterwegs gewesen. Gut zehn Kubikmeter Müll haben sie seitdem aufgelesen. „Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren“, sagte Bauhofleiter Hans-Joachim Mantey. Sonst seien es immer nur um die sieben Kubikmeter gewesen.

Vor allem im Innenstadtbereich und auf den Parkplätzen wurde geknallt. Quelle: Christian Bark

Schwerpunkt beim Mülleinsammeln war vor allem die Innenstadt im Bereich des Marktplatzes. Die kommenden Tage wird der Bauhof in die Ortsteile ausrücken, um dort den Müll mitzunehmen. „Dort haben die Gemeindearbeiter aber oft schon fleißig eingesammelt“, so Hans-Joachim Mantey.

Und auch Privatpersonen haben sich am Sammeln beteiligt. So waren die beiden Jugendlichen Nick und Scott im Rote-Mühle-Quartier am Neujahrstag unterwegs, um ihre Böller vom Vorabend einzusammeln – durch den Ansporn ihrer Eltern. „Wer knallen kann, kann auch aufräumen“, fügten die Jugendlichen aber einsichtig hinzu.

Bauhof streut gleich die Straßen und Gehwege mit

Frank Homann hatte ebenfalls Privatleute beim Arbeitseinsatz beobachten können. „Eine Frau hat das Aufsammeln gleich mit einem Neujahrsspaziergang verbunden“, berichtete der Bauhofmitarbeiter.

In Heiligengrabe musste der Bauhof bisher nicht losfahren, um Silvestermüll einzusammeln. „Unsere Dörfer sind weitgehend sauber“, informierte Bauhofleiter Mathias Jennrich von seinen jüngsten Inspektionstouren. Und auch für Heiligengrabe gelte, dass oftmals die Gemeindearbeiter eine gute Vorarbeit leisten würden.

Die frostigen Temperaturen am Donnerstag machten den Bauhofmitarbeitern in Wittstock bisher keine Probleme. „Es blieb kaum etwas am Boden gefroren“, sagte Hans-Joachim Mantey. Allerdings müssten seine Mitarbeiter nun mehr streuen. „das machen wir beim Müllaufsammeln gleich parallel mit“, sagte Frank Homann.

Schäden aus der Silvesternacht hatte der Bauhof kaum zu beseitigen. Den Ruß von an Laternenmasten befestigten Knallern habe man einfach abwischen können, wie Hans-Joachim Mantey berichtete.

Von Christian Bark