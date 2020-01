Bauprojekt am Stadion wird teurer

Wittstock

Das Multifunktionsgebäude im Stadion des Friedens in Wittstock wird zurzeit erweitert. In einem Anbau sollen neue Umkleideräume entstehen. Außerdem würden der vorhandene Sanitärbereich saniert und die Elektroinstallationen zum Teil erneuert. Das teilt Bauamtsleiter Bernd Hamann mit. Auch behindertengerechte Toiletten und ein barrierefreier Zugang gehörten zum Bauplan.

Rohbau begonnen

Der Rohbau wurde begonnen. Dass einige Wochen lang nicht weitergebaut werden konnte, habe daran gelegen, dass die Zusage für Fördermittel aus dem Leader-Programm für den zweiten Bauabschnitt erst Anfang Januar eintraf. Sie sei die Voraussetzung für die Ausschreibung der noch ausstehenden Arbeiten. Hamann geht davon aus, dass das Projekt etwa bis August abgeschlossen werden könne. Das werden allerdings von den Ausschreibungsergebnissen abhängen.

Die Baukosten steigen – von ursprünglich geplanten rund 272.600 Euro auf gut 396.300 Euro. Dem finanziellen Mehrbedarf von rund 123.000 haben die Stadtverordneten im Dezember 2019 zugestimmt. Der kommunale Eigenanteil davon beträgt gut 12.000 Euro.

Mehrere Gründe für Mehrkosten

Dass das Ganze teurer wird, liege laut Bauamtsleiter Hamann unter anderem daran, dass die Kostenschätzungen auf Grundlagen aus dem Jahr 2016 beruhten. Seitdem hätten sich einerseits gesetzliche Richtlinien verändert, die Einfluss auf die Investition hätten – andererseits seien die Baukosten seitdem grundsätzlich stark gestiegen. Zudem mussten „Hausanschlüsse und eine Gasleitung umverlegt werden, da ihr Verlauf so nicht bekannt war“, heißt es in der Vorlage für die Stadtverordneten. Auch sei man zunächst davon ausgegangen, die elektrische Anlage auf den Anbau erweitern zu können. Inzwischen stehe fest, dass das nicht so einfach möglich ist. Vielmehr müsse sie zum Teil erneuert werden, was zusätzlich Planungskosten nach sich ziehe, heißt es weiter.

Von Björn Wagener