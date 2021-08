Wittstock

Die Wittstocker Waldring-Grundschule bleibt wohl noch bis in den Oktober eine Baustelle. Dort werden derzeit die Brandmeldeanlage und die Elektroanlage erneuert. Die Arbeiten sollten eigentlich bis zum Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein.

Dieser Zeitplan hätte vom Bauablauf her eigentlich auch gut eingehalten werden können. Trotzdem wird daraus nichts. „Wir bekommen benötigtes Baumaterial nicht pünktlich heran“, beschreibt Wittstocks Bauamtsleiter Bernd Hamann die Situation. Dabei gehe es um diverse Schaltkästen und dazugehörige Dinge.

Außenanlagen der Schule wurden bereits neu gestaltet

In die Waldring-Grundschule sind in jüngster Vergangenheit bereits erhebliche Investitionen

Der umgestaltete Schulhof an der Waldring-Grundschule in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

geflossen. Die Außenanlagen wurden für rund 400.000 Euro umgestaltet und im Mai 2020 fertiggestellt. Es gibt jetzt eine Pflasterfläche mit Sitzgelegenheiten sowie eine große kreisrunde steinerne Anlage, auf der ebenfalls Platz genommen werden kann. Bei sonnigem Wetter können dort schulische Zusammenkünfte abgehalten werden. Ein Großteil dieser Investitionen wurde gefördert.

Fördermittel gibt es auch für die aktuellen Arbeiten. Aber Geld ist eben nicht das Problem. „Es liegt nicht an den Firmen – und auch nicht in unserer Hand“, so Bernd Hamann. Immerhin gebe es aber eine „sehr gute Abstimmung mit der Schule“. Der Alltag werde durch die Bauarbeiten „nicht groß gestört“.

Beim Material wird langfristig agiert

Materialmangel ist derzeit ein allgemeines Problem. Deshalb müsse die Stadt bei anvisierten Vorhaben generell sehr weitsichtig agieren. „Wir kaufen Material, das wir erst in einigen Monaten brauchen und lagern es so lange.“ Auf diese Weise will die Stadt einerseits einen möglichen Baustopp oder -verzug vermeiden und andererseits weiteren drohenden Preisexplosionen entgehen, die sämtliche Finanzpläne sprengen würden.

Hinzu kommt ein Engpass an Planern – vor allem im Bereich Tiefbau. Diese Fachleute seien kaum mehr zu bekommen, so Bernd Hamann. Auch komme es vor, dass Ausschreibungen zunächst ins Leere laufen und wiederholt werden müssen, weil zunächst keine Firma Interesse zeigte. Das alles wirke sich auf die gesamten Bauabläufe aus.

Erfreulich hingegen verliefen Sanierungsarbeiten an der Polthier-Turnhalle. Rund 350.000 Euro wurden dort investiert.

Mit dem Geld war sogar noch mehr möglich

Die Sanierung des Gebäudes und der Sanitäranlagen war dort bereits abgeschlossen. Aber es eröffnete sich ein seltener Umstand: „Wir haben so gut mit den Fördermitteln gehaushaltet, dass am Ende sogar noch Gelder übrig waren“, beschreibt Bernd Hamann die Situation. Das heißt, es konnten noch zusätzliche Dinge umgesetzt werden. „Wir haben das Parkett abschleifen und neu versiegeln lassen. Außerdem kam ein neuer Prallschutz an die Wände.“ Seit ein paar Tagen ist alles fertig.

Arbeiten laufen momentan am Torbogenhaus, das den Hortbereich der Diesterweg-Grundschule erweitern soll. Dort gehe es um Boden und Malerarbeiten sowie teils Elektro- und Arbeiten hinsichtlich des Brandschutzes. Das ist nötig, damit das Gebäude den Anforderungen entspricht, die für einen Hort eingehalten werden müssen.

Von Björn Wagener