Neu-Biesen

Für die Einwohner in Neu-Biesen soll beim Thema Bauen in Zukunft mehr Klarheit herrschen. Dafür muss die Innenbereichs- und Abrundungssatzung von November 1992 geändert werden.

Der Ortsbeirat Biesen erteilte dem Vorhaben bei seiner jüngsten Sitzung in Eichenfelde grünes Licht. Zunächst müssen noch der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Bauausschuss der Stadt Wittstock sowie die Stadtverordnetenversammlung dem Vorhaben zustimmen.

Bauvorhaben in Neu-Biesen benötigen Planungssicherheit

Erst auf dieser Grundlage kann das Verfahren eingeleitet werden. In diesem Zuge soll die erste Änderung der Innenbereichs- und Abrundungssatzung Biesen/Eichenfelde für das Teilgebiet Neu-Biesen vorgenommen und auf den Weg gebracht werden.

In Neu-Biesen grenzen die Gemarkungen der Kommune Wittstock und Heiligengrabe aufeinander. „Wegen der regen Bautätigkeit in Neu Biesen muss die vorhandene Innenbereichs- und Abrundungssatzung den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden“, sagte Ortsvorsteher Burkhard Schultz.

Rege Bautätigkeit in Neu-Biesen

Grundstücke in Neu Biesen wurden in der Vergangenheit vermarktet oder Baulücken durch Neubau geschlossen. In den vergangenen Jahren fiel erstmals auf, dass nicht alle bebauten Bereiche mit dem Geltungsbereich der Satzung übereinstimmen. Eine 40-Meter-Begrenzung in der Grundstückstiefe, wie sie die alte Satzung vorsieht, wird jedoch den damaligen und aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht.

Vielmehr werde eine geordnete städtebauliche Entwicklung in den ländlichen Strukturen aufgrund dieser Begrenzung gehemmt. Dies geht aus dem Beschlussentwurf für die Stadtverordnetenversammlung hervor.

Neue Innenbereichssatzung bringt mehr Sicherheit

Mit einer veränderten Satzung werden Tatsachen und Sicherheiten in Neu-Biesen geschaffen. Damit schafft die Kommune planungsrechtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit beim Bau und Erhalt von Wohnhäusern einschließlich Nebengebäuden.

Vorhandene Objekte sollen in den Geltungsbereich der veränderten Satzung aufgenommen werden. Damit werden einzelne Außenbereichsflächen mit baulicher Nutzung in den bebauten Ortsteil einbezogen.

Dauer des Verfahrens ist offen

Im Zuge dieser veränderten Satzung soll die Abgrenzung des bebauten Ortsteils zum Außenbereich angepasst werden. „Wie lange dieses Verfahren zur Änderung der Satzung dauert, ist aus heutiger Sicht offen. Vielmehr ist wichtig, jetzt dieses Verfahren in Gang zu setzen“, so Ortsvorsteher Burkhard Schultz.

Von Christamaria Ruch