Beatles-Hits auf dem Marktplatz

Wittstock

Die Beatles-Cover-Band Frankie goes to Liverpool sorgt am Freitagabend beim Gröperstraßenfest auf dem Wittstocker Marktplatz für beste Unterhaltung. Evergreens wie Good Day Sunshine, From me to you oder Do you want to know a secret? erinnern an die berühmten Vier aus Liverpool.

Die grauen Anzüge und der markante McCartney-Höfner-Bass dürfen natürlich nicht fehlen. Ab und zu streuen die „Frankies“ auch Songs anderer Stars aus den 1960ern ein – etwa den Hollies oder Cliff Richard.

Der Marktplatz ist am Freitagabend gut besucht. Groß und Klein genießt das Fest bei Bratwurst, Bier und Kinderspaß.

Von Björn Wagener