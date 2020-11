Fretzdorf

Kommando zurück in Fretzdorf: Es kann noch etwas dauern, bis die Bebauungspläne für die Steinstraße und die Jägerstraße von der kreislichen Bauaufsicht genehmigt werden – und das, obwohl beide beschlossen sind und damit eigentlich genehmigungsreif sein sollten.

Zwei Verwaltungen, zwei Meinungen

Dass der Kreis die Genehmigung trotzdem nicht erteilt, liegt daran, dass zwei Verwaltungen unterschiedliche Meinungen darüber vertreten, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung umzusetzen ist. Martin Bünning, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock, beschrieb das Problem jüngst vor dem Ortsbeirat in Fretzdorf.

Sowohl bei der Steinstraße als auch der Jägerstraße hat die Genehmigungsbehörde ein Problem mit der Art, wie die Öffentlichkeitsbeteiligung vonstatten ging. Die in den Stellungnahmen und Unterlagen behandelten Umweltbelange hätten in Themenblöcken zusammengefasst und in der Bekanntmachung schlagwortartig charakterisiert werden müssen. So interpretiert die Behörde die korrekte Umsetzung eines Verwaltungsgerichtsurteils.

Verkürzte Variante gewählt

„Wir sind da anderer Auffassung“, sagt Martin Bünning. Die Stadt hatte in der Offenlage eine verkürzte Variante gewählt, die ihr ausreichend erschien. Soll heißen: Die entsprechenden Themen sind zwar in den Unterlagen enthalten, wurden jedoch nach Meinung des Kreises nicht gesetzeskonform präsentiert. Laut Martin Bünning vertrete die Stadt weiterhin die Meinung, korrekt gehandelt zu haben. „Das Ganze ist eine Frage wie verschiedene Verwaltungen Gerichtsurteile unterschiedlich interpretieren“, sagt er.

Damit die unterschiedlichen Auffassungen in den Verwaltungen die Genehmigungen jedoch nicht noch weiter verzögern, fügt sich die Stadt der Bauaufsicht des Landkreises. „Wir haben beide Anträge auf Genehmigung inzwischen zurückgezogen und werden die Öffentlichkeitsbeteiligung wiederholen“, kündigt Martin Bünning an.

Auch Umgang mit Artenschutz bemängelt

Im B-Plan für die Steinstraße kommt aus Sicht der Genehmigungsbehörde ein weiterer „erheblicher Mangel“ hinzu. Dabei geht es um „artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen“ für die Vogelarten Flussregenpfeifer, Rauchschwalbe, Bachstelze und Hausrotschwanz. Diese seien auf Basis der gegebenen Hinweise nicht ausreichend zu bewerten. Gelöst werden soll das Problem, indem eine Ausgleichsfläche auf einem Nachbargrundstück geschaffen wird, um dort den geforderten Lebensraum für die Vögel vorhalten zu können.

Die Stadt Wittstock sei weiterhin im Austausch mit der Kreisbehörde und arbeite nach wie vor daran, die bemängelten Dinge so rasch wie möglich zu beheben. Doch festgelegte verwaltungstechnische Abläufe brauchen Zeit.

Genehmigung im Sommer 2021 zu erwarten

Die zweite Öffentlichkeitsbeteiligung wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres stattfinden, wie die Stadt Wittstock dazu mitteilt. Danach wird das Thema politische Gremien durchlaufen, sodass frühestens im Sommer 2021 mit einer Genehmigung zu rechnen ist.

Die Areale an der Steinstraße und der Jägerstraße umfassen jeweils drei Baugebiete. Der B-Plan wird an die vorhandene Nutzung angepasst.

