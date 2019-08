Wittstock

Diebesgut und Drogen entdeckten Polizisten am Montagabend in einer Wittstocker Wohnung, nachdem diese wegen eines Wassereinbruchs geöffnet werden musste. Das Wasser war von dort in eine darunter liegende Wohnung gelaufen.

Laut eines ersten Schnelltestes handelte es sich bei den Drogen möglicherweise um Kokain, Opiate und Amphetamine, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten in der Wohnung zwei Fahrradrahmen, die offenbar gestohlen wurden.

Als der 24-jährige Mieter nach Hause kam, stellten die Beamten fest, dass sein Fahrrad ebenfalls auf einer Fahndungsliste steht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

