Belower Wald

In stillem Gedenken legten Menschen am Sonntagnachmittag Blumen und Kränze am Mahnmal auf dem Gelände des Todesmarschmuseums im Belower Wald nieder. Auch fanden sich dort kleine Steine, die nach einem alten jüdischen Brauch auf Gräbern abgelegt werden. Anlass war eine Veranstaltung in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus’. Ihrer wird jedes Jahr am 27. Januar gedacht, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945.

Unmittelbar vor der Befreiung des KZ Sachsenhausen durch sowjetische und polnische Soldaten am 22. und 23. April 1945 trieb die SS rund 30.000 Häftlinge auf einen Todesmarsch, bei dem mindestens 1000 von ihnen umkamen. Während dieses Marsches mussten mehr als 16.000 Häftlinge im Belower Wald bei Wittstock mehrere Tage lang ohne jede Versorgung unter freiem Himmel ausharren. Bis heute zeugen Spuren am Ort des historischen Waldlagers von den Schrecken der letzten Tage der NS-Herrschaft.

Carmen Lange im Belower Wald: Orte, die von Verbrechen erzählen, immer wichtiger

„Die Orte, die von den Verbrechen erzählen, werden immer wichtiger, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt“, sagte Carmen Lange, die Leiterin der Gedenkstätte. Man

Ein Moment des Innehaltens am Mahnmal im Belower Wald. Quelle: Björn Wagener

müsse die Erinnerung wach halten, damit die Menschen, die in der NS-Zeit ihr Leben ließen, nicht eines Tages „ganz verschwunden sind“.

Es sei wichtig, von den Opfern zu sprechen, aber auch von den Helfern, Mitläufern und Duldern, ebenso von den Mutigen, die Widerstand leisteten und natürlich von den Tätern, sagte Carmen Lange und wies vor diesem Hintergrund auf den aktuellen Prozess in Brandenburg hin, bei dem ein 101-jähriger vor Gericht steht, der Wachmann im KZ Sachsenhausen gewesen sein soll. Der Prozess komme zu spät, „aber immerhin werde deutlich, wer damals alles Verantwortung für die Morde trug“, sagte Carmen Lange. Man müsse sich auch weiterhin „den Kopf darüber zerbrechen, warum sich die Menschen damals so verhalten haben“.

Bogen zu den Gegnern von Corona-Maßnahmen

Auch heute gebe es Gegner von Corona-Maßnahmen, „die sich anmaßen, sich als

Carmen Lange, Leiterin des Todesmarschmuseums im Belower Wald, mit dem Bild von Silvia Pshennyi, die im Holocaust ermordet wurde. Quelle: Björn Wagener

Widerstandskämpfer zu bezeichnen oder Judensterne zu tragen, auf denen ’Ungeimpft’ steht. Sie reden von Diktatur, während sie gegen die Auflagen verstoßen, ohne dass sie in ein KZ eingeliefert oder gar fürchten müssen, erschossen zu werden“, so die Gedenkstättenleiterin. Sie gab sich „erschüttert“ darüber, wie viele Menschen „kein Problem damit haben, den Neonazis hinterher zu laufen und mit ihnen zu demonstrieren“.

Deshalb solle vielmehr von den tatsächlichen Opfern von Diktatur gesprochen werden und von denen, die unter Lebensgefahr Menschen retteten. „Wir wehren uns gegen die Verharmlosung des Nationalsozialismus.“

Gedenken an Silvia im Belower Wald

Um dem Gedenken ein Gesicht und ein Stück Persönlichkeit zu geben, beteiligt sich Carmen Lange an der Online-Aktion „IRemember Wall“, bei der der eigene Name mit dem Namen eines Opfers des Holocaust verbunden wird – entweder willkürlich aus einer Datenbank ausgewählt oder ganz speziell ausgesucht. Dann erscheinen beide Namen auf der „IRemember Wall“, also der Wand der persönlichen Erinnerung.

Carmen Lange erinnert auf diese Weise an Silvia Pshennyi, deren Bild sie am Sonntagnachmittag den rund 30 Besuchern präsentierte. Silvia Pshennyi wurde im polnischen Siedlce geboren und im Holocaust ermordet. Mehr ist von ihr nicht bekannt.

Von Björn Wagener